Аборигенные народы глазами участников ранних русских экспедиций в Австралию

Аборигенные народы глазами участников ранних русских экспедиций в АвстралиюPlay17:49Гравюра из Атласа Беллинсгаузена 1831 г Source: Supplied by Dr Elena GovorGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.88MB) Мы поговорили с историком Австралийского национального университета, доктором Еленой Говор, о том, как участники ранних русских экспедиций общались с представителями Коренных народов Австралии.READ MOREИсторик Елена Говор: "День покаяния важен и для нас, иммигрантов"READ MORE"Кредо русского интеллигента" в памяти его потомков из числа Аборигенных народов АвстралииREAD MORE"Черные жемчужины". О Константине Бальмонте в Австралии и его восприятии культуры Коренных народовREAD MOREЧто значит ритуал приветствия "Welcome to Country"?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод