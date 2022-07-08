Аборигенные народы глазами участников ранних русских экспедиций в Австралию

Engraving from the Bellingshausen Atlas 1831

Гравюра из Атласа Беллинсгаузена 1831 г Source: Supplied by Dr Elena Govor

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Мы поговорили с историком Австралийского национального университета, доктором Еленой Говор, о том, как участники ранних русских экспедиций общались с представителями Коренных народов Австралии.

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