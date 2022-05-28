"Черные жемчужины". О Константине Бальмонте в Австралии и его восприятии культуры Коренных народов

Konstantin Balmont (1867-1942), Sergei Poliakov and Modest Durnov, Russian poets, 1904. Found in the collection of the Russian State Film and Photo Archive, Krasnogorsk

Konstantin Balmont (1867-1942). Found in the collection of the Russian State Film and Photo Archive, Krasnogorsk. Source: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

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Почему Константин Бальмонт так негативно отзывался об Австралии? Что влекло его в далекую страну, и в чем была причина его глубокого разочарования? Рассказывает доктор наук, историк Австралийского национального университета, Елена Говор.

Этот подкаст был впервые опубликован в июне 2021 года. Мы публикуем его заново, чтобы вы вспомнили историю о поездке Константина Бальмонта в Австралию в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week.

В сюжете использованы материалы из статьи Елены Говор "ДУША БОГАЧЕ ЗЕМЛИ, ИЛИ КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ В АВСТРАЛИИ".
Dr Elena Govor (ANU)
Dr Elena Govor (ANU) Source: Supplied by Elena Govor
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