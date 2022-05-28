"Черные жемчужины". О Константине Бальмонте в Австралии и его восприятии культуры Коренных народов

Этот подкаст был впервые опубликован в июне 2021 года. Мы публикуем его заново, чтобы вы вспомнили историю о поездке Константина Бальмонта в Австралию в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week.





В сюжете использованы материалы из статьи Елены Говор "ДУША БОГАЧЕ ЗЕМЛИ, ИЛИ КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ В АВСТРАЛИИ". Dr Elena Govor (ANU) Source: Supplied by Elena Govor

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