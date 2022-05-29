Arty. Аборигенное искусство. Северные народы

Этот подкаст был впервые опубликован в августе 2021 года. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.
Из этого подкаста вы узнаете:
- об основных темах и сюжетах традиционного Аборигенного искусства;
- как Аборигенные художники снова и снова "создавали мир";
- о Радужном Змее и времени сновидений;
- о том, что общего у работ традиционных художников Аборигенного происхождения с Библией.
Гостья этого выпуска - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
В следующем выпуске мы поговорим о точечной живописи художников Аборигенного происхождения.
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko