Arty. Аборигенное искусство. Северные народы

Этот подкаст был впервые опубликован в августе 2021 года. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.











Из этого подкаста вы узнаете:





об основных темах и сюжетах традиционного Аборигенного искусства;

как Аборигенные художники снова и снова "создавали мир";

о Радужном Змее и времени сновидений;

о том, что общего у работ традиционных художников Аборигенного происхождения с Библией.