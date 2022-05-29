Arty. Аборигенное искусство. Северные народы

Yirrkala DSC01478 NT

Yirrkala DSC01478 NT Source: Flickr/Ian Cochrane CC BY-SA 2.0

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Мы начинаем серию подкастов об Аборигенном искусстве с выпуска, посвященного основным сюжетам и темам Аборигенного искусства, а также искусству северных народов Австралии.

Этот подкаст был впервые опубликован в августе 2021 года. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.

 

Из этого подкаста вы узнаете:

  • об основных темах и сюжетах традиционного Аборигенного искусства;
  • как Аборигенные художники снова и снова "создавали мир";
  • о Радужном Змее и времени сновидений;
  • о том, что общего у работ традиционных художников Аборигенного происхождения с Библией.
Гостья этого выпуска - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Ksenia Radchenko
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
В следующем выпуске мы поговорим о точечной живописи художников Аборигенного происхождения.
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