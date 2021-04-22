Arty. Самый известный художник Австралии Сидней Нолан

Death of Sergeant Kennedy at Stringybark Creek 1946

Death of Sergeant Kennedy at Stringybark Creek 1946 Source: National Gallery of Australia

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22 апреля отмечается День рождения самого известного художника Австралии Сиднея Нолана. В связи с этим мы вспоминаем выпуск подкаста Arty об этом удивительном художнике.

Сидней Нолан - художник, благодаря которому живопись Австралии стали изучать и ценить в Европе, а публика Старого Света получила представление об австралийском пейзаже.

О жизни Нолана, его знаменитой серии картин о Неде Келли и масштабной работе "Змея" слушайте в интервью с Кириллом Семеновым, экскурсоводом галереи современного искусства Linden New Art в Мельбурне.
A lone figure views Snake by Australian artist Sidney Nolan
A lone figure views Snake by Australian artist Sidney Nolan Source: AAP Image/Andrew Drummond
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Kirill Semyonov at SBS Studio
Кирилл Семенов в далекие времена, когда гости могли приходить в мельбурнскую студию SBS. Source: SBS
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