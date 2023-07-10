"В моем спектакле не звучит слово 'война'". Актер Анатолий Белый выступит в Австралии

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Актер Анатолий Белый Credit: Supplied for publication

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11 августа в Сиднее и 13 августа в Мельбурне пройдут спектакли актера Анатолия Белого и режиссера Егора Трухина, основанные на стихах русскоязычных поэтов, которые были написаны после 24 февраля 2022 года. SBS Russian пообщались с Анатолием о спектакле, отношении к русскому языку и русской культуре после начала войны и его отъезде из России.

Мы благодарим Community Entertainment Australia за помощь в организации интервью с актером Анатолием Белым. Больше информации о спектаклях
здесь
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