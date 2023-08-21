"Алексей Навальный - это альтернативная Россия. Нас тоже немало", - говорят политические активисты Сиднея

367739311_10229168147884474_7250125790687648085_n.jpg

Митинг в Сиднее 20 августа, 2023. Credit: Nicholas Buenk

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В воскресенье, 20 августа, сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию, приуроченную к третьей годовщине отравления политика нервно-паралитическим веществом. SBS Russian записали интервью с политической активисткой из Сиднея Галиной Серединой по итогам акции в Сиднее.


368040852_10229168147284459_9067964507150664460_n.jpg
На фото - Галина Середина на митинге в Сиднее 20 августа, 2023. Credit: Nicholas Buenk
Активисты вышли на улицы в десятках стран – в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Чехии, Литве, Германии, Швеции, Дании. Мероприятия прошли в Великобритании и ряде городов США. Всего акция была заявлена в 118 городах и 35 странах. Ее участники подчеркивают, что это акция не только в поддержку Алексея Навального, но и против Владимира Путина и войны в Украине.

366983650_10229168120443788_7008960070656077291_n.jpg
Митинг в Сиднее 20 августа, 2023 Credit: Nicholas Buenk
Слушайте также:

Митинг в поддержку Алексея Навального в Сиднее

Антивоенная акция ко Дню России в Сиднее

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод