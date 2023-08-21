"Алексей Навальный - это альтернативная Россия. Нас тоже немало", - говорят политические активисты Сиднея

На фото - Галина Середина на митинге в Сиднее 20 августа, 2023. Credit: Nicholas Buenk

Активисты вышли на улицы в десятках стран – в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Чехии, Литве, Германии, Швеции, Дании. Мероприятия прошли в Великобритании и ряде городов США. Всего акция была заявлена в 118 городах и 35 странах. Ее участники подчеркивают, что это акция не только в поддержку Алексея Навального, но и против Владимира Путина и войны в Украине.