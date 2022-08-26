Александр Лукашенко объявил о переоборудовании самолетов Беларуси для несения ядерного оружия

SBS Russian

Source: SBS / SBS Russian

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"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" - сказал Лукашенко.

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