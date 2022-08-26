Александр Лукашенко объявил о переоборудовании самолетов Беларуси для несения ядерного оружия

Александр Лукашенко объявил о переоборудовании самолетов Беларуси для несения ядерного оружияPlay03:31 Source: SBS / SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.21MB) "Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" - сказал Лукашенко.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод