Альфа, Дельта, Омикрон - почему греческий алфавит выбрали для названий вариантов коронавируса?

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Это греческий алфавит, который в настоящее время находится в центре внимания, потому что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает называть варианты COVID-19 его буквами.





Сейчас у нас не сходит с уст новый вариант Омикрон.





В том числе с уст главных мировых лидеров и генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.





«Омикрон распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают Омикрон легким. К настоящему времени мы узнали, что, недооценивая этот вирус, действуем на свой страх и риск».





По данным ВОЗ, сейчас существует семь «вариантов, вызывающих озабоченность» и «вариантов в зоне интереса».





Каждый обозначен отдельной греческой буквой.







Варианты, вызывающие озабоченность, - это Alpha, Beta, Gamma, Delta и Omicron, а варианты, представляющие интерес, - это Lamda и Mu.





Профессор древней истории Ян Уортингтон говорит, что ВОЗ решила использовать греческий алфавит для описания появляющихся вариантов по двум причинам.





«Во-первых, на протяжении веков существует традиция использовать греческие буквы в математике и естественных науках. Древние греки были пионерами в области математики и естественных наук, и, конечно же, у них были только собственные греческие буквы, которые можно было использовать. Создавая математические теории, они использовали такие буквы, как «пи», «сигма» и «альфа», которые и мы используем сегодня в математике. Таким образом, существовала традиция, сложившаяся веками. И она продолжалась на протяжении всей истории, и до сегодняшнего дня».





По словам профессора Уортингтона, еще одна причина заключается в том, чтобы избежать какой-либо стигмы, которая может появиться в связи с называнием вариантов словами из стран, где они возникли.





«Вообразите, что все вдруг заговорили о COVID и Китае или COVID и Бразилии или COVID и о чем-то еще, и вы не можете не думать плохо об этом конкретном месте, этой конкретной стране. А использование греческих букв - это своего рода защита тех стран, где были обнаружены новые варианты COVID . И это также продолжается согласно научным и математическим традициям. И это также проще. Если вы посмотрите на то, какова реальная цепочка вирусов COVID , то это целый список букв и цифр, это действительно понимают только ученые и близкие к этому люди ".





Древнегреческий алфавит, который произошел от финикийского алфавита, был первым, в котором символы - буквы - использовались как для согласных, так и для гласных, и возник в восьмом или девятом веках до нашей эры.





Примерно в то же время древние греки начали развивать математику, науку, которая включала в себя элементы греческого алфавита.







Профессор Александра Мартинюк - специалист в области эпидемиологии Сиднейского университета.







Она говорит, что у разных вариантов есть научные названия - например, вариант, обнаруженный впервые в Индии, мало кому известен как B.1.617.2, что является его официальным научным именем - скорее, он известен как Дельта, четвертая буква греческого алфавита.





Профессор Мартинюк говорит, что для более четкой коммуникации мировые органы здравоохранения доджны были принять простую систему наименований.





"Людям трудно коммуницировать, используя эти более сложные научные названия. Поэтому мы стараемся использовать что-то более простое. Но всегда действовать нужно осторожно, чтобы не выбрать чье-то имя или какое-то местоположение, чтобы не заклеймить какую-либо конкретную страну, город или что-то еще".





Профессор Мартинюк рассказывает, что существует много мутаций COVID, и не все варианты вообще имеют наименование.





Она говорит, что если бы мы попытались назвать их все, у нас бы очень быстро закончились буквы - поэтому ВОЗ присваивает греческие буквы только для вариантов, вызывающих озабоченность, и вариантов, находящхся в зоне интереса.







Это варианты с повышенным потенциалом передачи, опасностью тяжелого протекания болезни или возможностью ускользания от иммунитета, а это означает, что вакцины также не будут работать.





Что касается того, почему одни буквы используются, а другие нет, профессор Мартинюк говорит, что одна из причин - чтобы избежать путаницы.





"Да, некоторые из них звучат как xi или kee , я думаю, именно так они произносятся. Насколько я понимаю, это довольно распространенная фамилия среди людей, которые могут быть из Китая, и это могло бы стигматизировать некоторых людей. И другие греческие буквы, например, для названия штормов не использовались в прошлом, потому что они могут звучать очень похоже. И могут вызвать путаницу. Есть несколько прямо посередине, а затем в конце, дзета, эта, тета. И еще есть пи, чай, пси в самом конце. И поэтому они часто пропускаются, когда используется греческий алфавит для наименования ".





В греческом алфавите 24 буквы, в связи с чем возникает вопрос - что может произойти, если количество вариантов COVID-19 превысит количество букв, доступных для их наименования.





Профессор Мартинюк говорит, что ВОЗ изначально рассматривала идею использования древнегреческих богов и богинь для именования вариантов, но эта идея была отвергнута из-за предположения, что такие имена как Зевс, Посейдон, Артемида , Афина и Афродита потенциально могут быть вводящими в заблуждение и слишком трудными для произношения.





"Что мы будем делать, когда греческие буквы, греческий алфавит закончится? Как я понимаю, ВОЗ сейчас рассматривает вариант с именами звезд, и вроде бы пока они выглядят как хороший запасной вариант. И там будут некоторые названия, которые нельзя будет использовать, например, есть созвездие под названием Рак, что, очевидно, вызовет большую путаницу. Поэтому я не думаю, что мы будем использовать это слово, чтобы назвать следующий вариант. Но вообще названия звезд вполне могут быть тем, что мы будем использовать дальше ".





ВОЗ призывает средства массовой информации и страны по всему миру использовать наименования из греческого алфавита, но добавляет, что это не технические термины, которые представляют собой важные данные для ученых и которые будут и дальше использоваться в исследованиях.











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