Может ли скромный «бабушкин домик» помочь решению жилищного кризиса в Австралии?

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Нужна тема для дискуссии на острую проблему сегодняшнего дня?





Начните разговор о ценах на недвижимость.





Похоже, что у каждого есть своя теория о причинах проблемы и свое решение.



Общепринято считать, что цены на недвижимость растут из-за недостатка жилплощадей.





Текущие прогнозы показывают дефицит более чем в 100 000 жилплощадей в ближайшие пять лет, и главный дефицит будет наблюдаться в Мельбурне, Сиднее и Брисбене.





Новые исследования показывают, что одним из способов борьбы с этой новой проблемой недостатка жилья является старое решение: the granny flat.





CoreLogic — известная компания, анализирующая данные рынка недвижимости.





Ее специалисты определили более 655 000 участков, подходящих для таких маленьких домиков в Мельбурне, Сиднее и Брисбене.





Фраза "the granny flat " — это классический австралийский жаргон.





Под этим термином понимается отдельно стоящий полностью оснащенный всем необходимым домик, второе жилье, обычно для одного или двух человек, размещенный как правило на территории основного дома.





Его часто используют для размещения пожилых родителей. Отсюда и название.





Зоран Талески — менеджер по продажам Granny Flat Solutions. Эта компания строит подобные домики на профессиональном уровне.





Он говорит, что с течением времени портрет основных их заказчиков изменился.





«Когда мы начали, это были в основном инвесторы. В наши дни это многосемейное проживание. По мере роста цен на недвижимость доступность жилья начинает снижаться. И это является следующим лучшим решением».





Проживание вместе нескольких поколений является естественным для многих иммигрантских сообществ.





Венди Хоанг — один из тех, кто считает это хорошим решением.





Она говорит, что granny flat является более подходящим для ее пожилых родителей, чем дом престарелых.





«Да, я имею в виду, что теперь, когда мы здесь в Австралии, у каждого из нас есть своя жизнь, и, конечно же, мои родители ценят свою независимость. И иметь отдельное жилье, но близко, чтобы можно было их отвезти по магазинам или к врачам... это очень удобно».





Специалисты CoreLogic говорят, что в некоторых частях Австралии есть большое количество участков, подходящих для таких маленьких домиков, например, сиднейский район Северных пляжей, а также Casey и Monash в Мельбурне.





Есть возможности для этого и за пределами крупных городов, в таких местах, как Central Coast Нового Южного Уэльса, the Mornington Peninsula в Виктории и Logan и Moreton Bay в Квинсленде.





Утверждается, что многие из таких домиков можно завершить менее чем за шесть месяцев и они обычно дешевле, чем новый дом.





Цены примерно начинаются со 135 000 долларов.





Тим Лоулесс из CoreLogic говорит, что это как минимум базовое решение для огромной проблемы.





«Очевидно, что не все из них или даже не большая их часть будет построена. Но, по меньшей мере, это возможность предоставить быстрое жилье на рынке в то время, когда мы знаем, что существует острая потребность в жилье».





Но другие специалисты, которые занимаются недвижимостью, высказывают осторожные опасения, говоря, что granny flats не всегда являются хорошим инвестиционным решением, особенно при продаже недвижимости.





Мэттью Смайт из Belle Property района Mosman на северном побережье Сиднея говорит, что наличие такого домика иногда может больше навредить, чем быть выгодным.





«Это скорее тот случай, что если кому-то это подходит, отлично, они оставят это, и это будет работать для них. Но, как правило, я думаю, что это будет скорее препятствием для их частной жизни и их качества жизни в собственном доме, если у них кто-то арендует или живет буквально в 10 метрах на их заднем дворе».





В некоторых районах правила планирования, направленные на увеличение доступного жилья, позволяют владельцам избежать необходимости подавать заявление на строительство granny flat, если они соблюдают определенные рекомендации.



