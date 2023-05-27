Достать чернил: Необычный способ сохранить русский язык в англоговорящей семье

Любовь Юлии к книгам и желание открыть собственный книжный магазин побудили ее выучиться новой профессии.
Photo credit: Yulia Hodgson
«Раньше я каждый год привозила 30 килограмм книг из России. Мы прочитывали 45-50 книг в год, но нам этого с сыном не хватало. Так пришла идея создать книжный онлайн-магазин», — рассказывает Юлия.
В интервью она также поделилась своими способами сохранить русский язык у сына. Вильям пишет и рассылает письма друзьям на русском языке по всему миру. Только в 2021 году они отправили 37 писем.
Photo credit: Yulia Hodgson
Чтобы Вильяму было интереснее, Юлия предложила сыну попробовать писать пером. Юлия и Вильям приглашают всех желающих присоединиться к их проекту и писать им письма в Новую Зеландию.
Photo credit: Yulia Hodgson
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