Достать чернил: Необычный способ сохранить русский язык в англоговорящей семье

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Photo credit: Yulia Hodgson

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Юлия Ходжсон из Новой Зеландии рассказала SBS Russian о том, как они вместе с сыном Вильямом начали проект писем на русском языке.

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Photo credit: Yulia Hodgson
Любовь Юлии к книгам и желание открыть собственный книжный магазин побудили ее выучиться новой профессии.

«Раньше я каждый год привозила 30 килограмм книг из России. Мы прочитывали 45-50 книг в год, но нам этого с сыном не хватало. Так пришла идея создать книжный онлайн-магазин», — рассказывает Юлия.
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Photo credit: Yulia Hodgson
В интервью она также поделилась своими способами сохранить русский язык у сына. Вильям пишет и рассылает письма друзьям на русском языке по всему миру. Только в 2021 году они отправили 37 писем.
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Photo credit: Yulia Hodgson
Чтобы Вильяму было интереснее, Юлия предложила сыну попробовать писать пером. Юлия и Вильям приглашают всех желающих присоединиться к их проекту и писать им письма в Новую Зеландию.

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