День Анзак: «Повод, чтобы переосмыслить историю»

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Dr Elena Govor (ANU) Source: Supplied by Elena Govor

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25 апреля в Австралии отмечают День Анзак — национальный день памяти погибших воинов. Елена Говор — доктор наук, историк, исследователем из Австралийского Национального Университета рассказала SBS Russian о том, как австралийцы помнят свою историю и какие уроки из нее извлекают.

«Когда мы жили в Советском Союзе, война - это была история победы, не было осознания самого понятия трагизма войны. Мы не осознали глубокого страха войны, бессмысленности войны в современном мире» — говорит Елена.

В интервью она рассказала об историях русских, украинских и белорусских Анзаков. К сожалению, судьбы многих из них сложились трагически. Около 17% русскоязычных Анзаков, участвовавших в военных действиях, не вернулись с войны.

«Давайте учиться не славить прошлое» — этими словами Елена заканчивает беседу.

В интервью мы упоминаем книги Елены Говор "Russian Anzacs in Australian History" и ее сайт
RUSSIAN ANZACS

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