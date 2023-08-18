День Анзак: «Повод, чтобы переосмыслить историю»

«Когда мы жили в Советском Союзе, война - это была история победы, не было осознания самого понятия трагизма войны. Мы не осознали глубокого страха войны, бессмысленности войны в современном мире» — говорит Елена.
В интервью она рассказала об историях русских, украинских и белорусских Анзаков. К сожалению, судьбы многих из них сложились трагически. Около 17% русскоязычных Анзаков, участвовавших в военных действиях, не вернулись с войны.
«Давайте учиться не славить прошлое» — этими словами Елена заканчивает беседу.
В интервью мы упоминаем книги Елены Говор "Russian Anzacs in Australian History" и ее сайт
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