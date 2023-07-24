Тест NAPLAN: Отчеты изменились, но стали ли понятней?

QUEENSLAND NAPLAN

Students at Stafford State School in Brisbane Source: AAP / DAN PELED/AAPIMAGE

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В течение следующих нескольких недель родители, чьи дети учатся в третьем, пятом, седьмом и девятом классах и прошли тестирование NAPLAN, получат отчеты об уровне их детей. Способ подачи информации о результатах был изменен, чтобы более четко показать, соответствует ли учащийся ожиданиям на своем этапе обучения.

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Родители и опекуны почти 1,3 млн учащихся по всей Австралии скоро узнают результаты тестирования NAPLAN, которое их дети прошли в марте.

Национальный тест сдают дети в третьем, пятом, седьмом и девятом классах. В процессе оценивается их уровень навыков счета, чтения, письма, правописания, грамматики и пунктуации.

В этом году изменился формат индивидуальных отчетов студентов.

Теперь в них представлены новые стандарты квалификации с четырьмя возможными уровнями достижений для каждого навыка вместо прежних числовых диапазонов.

Программа NAPLAN находится под контролем Австралийского управления по учебным программам, оценке и отчетности, или ACARA.

Дети считаются отвечающими ожиданиям, если они соответствуют более высокому новому стандарту, который ACARA описывает как «сложный, но разумный».

Генеральный директор Дэвид ДеКавалио говорит, что новые уровни оценки были установлены на основе отзывов учителей.

«Мы отходим от “национального минимального стандарта”. Этот термин использовался в предыдущей системе отчетности. Он немного вводил в заблуждение, потому что это был довольно низкий стандарт. И у родителей, чьи дети чуть выше этого стандарта, была большая вероятность думать, что все идет хорошо».

Четыре новых уровня достижений: ‘Exceeding' и 'Strong', 'Developing' — то есть «В процессе развития» и 'Needs additional support — «Требуется дополнительная поддержка».

Дети, оцененные как «В процессе развития» или «Нуждающиеся в дополнительной поддержке», будут считаться еще не достигшими уровня, ожидаемого для их возрастной группы.

Доктор Джордана Хантер — директор образовательной программы Института Граттан.

У нее есть совет для родителей и опекунов детей, которые еще не достигли ожидаемого уровня.

«Родителям важно понять, что если их дети относятся к категории “Нуждается в дополнительной поддержке” или “В процессе развития”, то стоит внимательно присмотреться на их обучение. Важно убедиться, что у детей есть необходимая поддержка, чтобы наверстать упущенное и достичь ожидаемого уровня для своего года обучения».

Г-н ДеКавалио говорит, что родители и опекуны могут использовать информацию, содержащуюся в отчете, в качестве основы для беседы с педагогами о том, как учащиеся могут улучшить свои навыки.

«Что действительно нужно сделать, так это встретиться с учителем и обсудить ситуацию. Учитель лучше всего понимает прогресс в обучении в целом, а также то, как дети справляются со своими другими школьными оценками. Поэтому важно, чтобы родители сделали это».

Эти обсуждения и планы по улучшению результатов особенно важны, потому что, как указывает д-р Хантер, отчеты этого года нельзя будет напрямую сравнивать с результатами предыдущих лет.

«Должна быть некоторая дальнейшая работа, чтобы промасштабировать старую шкалу с новым подходом в отчетах. Я думаю, что технически это возможно, но не думаю что среднестатистический родитель сможет сделать это сам. Я думаю, было бы здорово, если бы это было сделано, потому что, очевидно, что это необходимо».

Наряду с новыми стандартами, в отчетах NAPLAN теперь также будут представлены достижения детей из числа Коренных народов и жителей островов Торресова пролива.

Это поможет властям определять, работают ли усилия по сокращению разрыва в уровнях грамотности между учащимися.

Школы отправляют отчеты NAPLAN отдельных учащихся родителям и опекунам в течение третьего семестра.

Сроки различаются, но ожидается, что большинство из них получат отчеты к концу этой недели.

Национальные результаты NAPLAN будут опубликованы в августе.

Информационные листы с описанием того, как читать отчеты, доступны на нескольких языках
на сайте ACARA.

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