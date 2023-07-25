Частные, государственные, религиозные: Какие в Австралии есть школы и чем они отличаются

Key Points Школьная система Австралии разделена на три сектора: государственный, религиозный и частный.

В большинстве школ мальчики и девочки учатся вместе, но есть также и школы с раздельным обучением. В основном в частном и религиозном секторах.

Высокая стоимость обучения не всегда означает лучшее качество образования.

Дети могут поменять школу в любое время.

Школьная система Австралии разделена на три сектора: государственный, религиозный и частный.



Три сектора

Все три школьных сектора подчиняются одним и тем же государственным органам в каждом штате.





Как объясняет д-р Салли Ларсен, лектор педагогики в университете Новой Англии, все три сектора представляют учащимся одну и ту же учебную программу.





«Все учителя аккредитованы с использованием одних и тех же процессов. Разница в том, что некоторые из секторов предполагают оплату за учебу».





Правительство обязано по закону обеспечивать школьное обучение, и государственные школы открыты для всех. Это светское и бесплатное образование. Хотя иногда иногда родителей просят внести небольшой взнос, менее 100 долларов или около того, на школьные ресурсы.





Учеба в религиозной (католической) школе будет стоить примерно $5000 в год.



А вот в секторе частных школ стоимость обучения может доходить до 30 000 долларов в год или даже больше доктор Салли Ларсен, лектор педагогики в университете Новой Англии

Approximately 70% of primary and 60% of high school aged students are educated within the government sector. Credit: JohnnyGreig/Getty Images

Многое зависит от семейных обстоятельств

Профессор Хелен Форгас из университета Монаш объясняет, что основное отличие состоит в том, могут ли родители позволить себе оплатить обучение в негосударственных школах.



Если родители хотят, чтобы у ребенка было религиозное образование, тогда выбор достаточно большой. В штатах и территориях есть целый ряд религиозных школ от разных конфессий. профессор Хелен Форгас, педагогический факультет, университет Монаш

В государственных школах религиозное образование не является частью учебной программы. Хотя школы могут разрешить религиозным организациям проводить программы религиозного образования.





Католические школы предлагают религиозное образование и также открыты для нерелигиозных семей. Считается, что они способствуют связям с общественностью и дисциплине, и дешевле, чем частные школы.





Доктор Ларсен предупреждает, что в частных школах достаточно высокой может быть не только плата за обучение, но и скрытые расходы.





«Важно понимать, что существуют дополнительные расходы, такие как обязательные внеклассные занятия, форма, которая может быть очень дорогой, обязательная покупка техники» — объясняет д-р Ларсен.







«В некоторых государственных школах также часто ученики обязаны покупать определенную технику, но государственные школы при этом предоставляют субсидии для родителей, которые не могут себе это позволить»



The benefits of educating girls and boys separately remain contentious and academic results may not differ significantly. Credit: Fly View Productions/Getty Images

Вы рассматриваете вариант раздельного обучения?

Хотя преимущества однополых школ остаются спорными, а академические результаты могут существенно не отличаться, в социальном плане некоторые дети чувствуют себя более комфортно в однополой среде. Некоторые семьи предпочитают, чтобы мальчики и девочки получали образование отдельно, например, по религиозным причинам.



В большинстве школ в Австралии совместное обучение. То есть мальчики и девочки учатся вместе. профессор Эмерита Форгас, педагогический факультет, университет Монаш

Школы, где обучение проходит раздельно, в основном представлены в религиозном и частном секторах. А в большинстве государственных школ мальчики и девочки учатся вместе. Хотя есть и исключения. В штате Новый Южный Уэльс более 30 государственных школ с раздельным обучением для мальчиков или девочек. А в штате Виктория есть одна школа для мальчиков и около пяти школ для девочек. Некоторые из этих школ — специализированные, так называемые selective schools, школы с углубленным изучением определенного предмета.





Доктор Ларсен напоминает, что, выбирая школу, важно помнить, что частные школы часто привлекают родителей заявлениями в своих маркетинговых кампаниях о том, что « дети не получат надлежащего образования в государственной системе ».



Students can change school at any time Credit: JohnnyGreig/Getty Images

Разве негосударственные школы лучше?

Около 70% учащихся начальных классов и 60% старших классов посещают государственные школы.





Когда родители принимают решение, одним из факторов остается не только цена, но и академические и культурные ожидания. Из маркетинговых кампаний школ видно, насколько высока конкуренция за привлечение новых учеников.



Отсутствие маркетинга со стороны государственных школ не означает, что эти школы хуже. доктор Салли Ларсен, лектор педагогики, университет Новой Англии.

Отличные школы есть во всех трех секторах в Австралии.



Изучите рынок

Профессор Эмерита Форгас считает, что родителям стоит изучить рынок, прежде чем зачислить своих детей в определенную школу.





Она добавляет, что сам факт оплаты за обучение, не означает, что дети будут получать образование лучше.





«Потребности ребенка — это фактор номер один, который родителям стоит иметь в виду при выборе школы».





Запросите тур по школе и не бойтесь задавать трудные вопросы. Если у ребенка есть особенности здоровья или определенные потребности, не все школы могут их удовлетворить.





Профессор Эмерита Форгас напоминает, что передумать можно на любом этапе.



