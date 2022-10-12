Выгорание на работе касается все большего числа австралийцев

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"Я просто потеряла надежду - самое точное описание моего состояния. Я чувствовала, что ничего из того, что я делала, не имело значения, и что им, вероятно, было бы лучше с другим менеджером. Это было просто всепоглощающим чувством на эмоциональном и физическом уровне - невозможность продолжать делать что-либо".





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Так Наоми Дент описывает свое состояние.





В 2020 году она уволилась с должности менеджера международной компании по производству медицинского оборудования из-за сильного выгорания на рабочем месте.





Во время пандемии Covid-19 огромные перебои в работе и сбои на рынке труда привели к более высокому уровню стресса, связанного с работой.





Как менеджер г-жа Дент чувствовала дополнительную эмоциональную ответственность за своих сотрудников, а это привело к тому, что она начала работать сверхурочно, не думая о последствиях для собственного здоровья.





«Поскольку мы все должны были все время находиться дома, я обнаружила, что у нас просто подряд идут встречи и планерки. Я их стала называть "chain smoking meetings" - как цепочка, когда каждое следующее собрание словно прикуривается от остатка предыдущего. В течение первых нескольких недель я реально бежала в туалет между двумя встречами и уже опаздывала немного на следующую. И эти попытки скорее проглотить еду в трехминутный перерыв, это просто безумие. Так что это было настоящим новым вызовом для меня научиться тому, как составлять мой план на день, как бы блокировать небольшие временные промежутки, чтобы я действительно могла поесть. Так что это было огромное, огромное изменение».





К сожалению, выгорание становится все более распространенным явлением на рабочих местах в Австралии.





Шестьдесят два процента австралийских рабочих рассказали, что чувствуют себя выгоревшими, по сравнению со средним мировым показателем в 48 процентов.





Эта цифра увеличилась до 66% для австралийских менеджеров по сравнению с показателем 53% во всем мире.





Австралийский совет профсоюзов (ACTU) ежегодно проводит исследование состояния работников по всей стране.





Генеральный секретарь Лайам О'Брайен говорит, что результаты показывают, что низкий уровень психического здоровья является одной из самых серьезных проблем в сфере безопасности на рабочем месте.





«То, что мы наблюдаем в результате пандемии и хронической нехватки рабочей силы в таких областях, как здравоохранение, образование, а также розничная торговля, это то, что эти передовые работники справляются с ситуацией хуже всех. Каждый пятый работник по всей стране оценил свое психическое здоровье как находящееся в плохом состоянии из-за своей работы, а в случае с этими тремя отраслями мы видим показатели 26, 27 и 25 процентов соответственно».





Эти данные отражают последние тренды поведения на рабочем месте.





Такие явления, как 'quiet quitting' (можно перевести как тихий отказ) и 'the Great Resignation' (Громкое увольнение) получили известность в социальных сетях в таких видео, как вот это из Tik Tok.





«Недавно я узнал об этом термине, называемом тихим отказом, когда вы не бросаете свою работу сразу, но отказываетесь от идеи делать все возможное и стараться быть лучшим. Вы все еще выполняете свои обязанности, но отказываетесь от распространенной установки, что работа должна быть вашей жизнью. Реальность такова, что это не так, и ваша ценность как личности не определяется вашей работой».





Возможно, это явление можно объяснить значительной неудовлетворенностью культурой рабочего места.





Опрос, проведенный Allianz среди более чем 1500 австралийских работников, показал, что только четверть считает, что их работодатель создал хорошую систему поддержки психического здоровья на рабочем месте.





42% заявили, что рассматривают возможность покинуть свою организацию в течение шести-двенадцати месяцев.





Страховая компания Allianz сообщает, что количество обращений по поводу проблем психического здоровья увеличилось на 17% с начала пандемии и в основном связано с тревожными состояниями.





Генеральный менеджер Allianz по травмам на работе говорит, что работодатели должны постараться наладить открытый диалог с сотрудниками.





«Первая рекомендация, которую мы хотели бы дать, заключается в том, что лидеры должны быть оснащены не только навыками, но также иметь время на то, чтобы вести действительно значимый разговор. Наше исследование показало, что взгляды сотрудников на то, чего они ожидают от рабочего места, действительно изменились в течение пандемии. И для руководителей очень важно учитывать это и разговаривать со своими сотрудниками, рассматривают ли они возможность оставить свою работу в данный момент, как они справляются со своей рабочей нагрузкой, и организация вот таких содержательных бесед— это действительно первая рекомендация, которую мы хотели бы дать каждой организации в Австралии».





По словам профессора бизнес-школы Университета НЮУ (UNSW) Марка Хамфери-Дженнера, часть работников страдают от сильного выгорания в результате смены условий труда, в то время как другие из-за того, что увеличили свою нагрузку в надежде на вознаграждение.





Но, по его словам, ощущается общая неуверенность в том, будет ли награда соответствовать приложенным усилиям.





«Во многих организациях и во многих офисах потенциал роста, похоже, сильно снизился. Кажется, на рабочих местах присутствует опасение, что работодатели все равно будут сокращать заработную плату или что заработная плата не поспевает за инфляцией. Или, если вы работаете усерднее, что в тоге не получите вознаграждения, и это действительно проблема, так как обычно каждая услуга должна быть вознаграждена. Если работодатель хочет, чтобы вы делали все возможное, он хочет, чтобы вы работали все больше и больше часов, то должно быть и поощрение с его стороны. И отсутствие этой взаимности — это то, о чем люди беспокоятся во многих случаях».





Для некоторых людей, таких как г-жа Дент, восстановление после выгорания может быть долгим процессом.





«Теперь стрессы действуют на меня сильнее, мне нужно гораздо больше заботиться о себе. Я работаю над тем, чтобы вернуться к занятости на полный рабочий день, но я действительно осознаю, что мне нужно время, чтобы восстановиться. И иметь способность замечать знаки, видеть триггеры, когда я начинаю чувствовать себя так. И сразу запускать эти процессы заботы о себе».





По словам г-жи Дент, которая сейчас работает неполный рабочий день в компании, занимающейся обучением организаций вопросам благополучия сотрудников, существует острая необходимость в повышении осведомленности о выгорании на рабочем месте.



