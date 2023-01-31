Искусствовед Вера Глущенко: "Культура Аборигенных народов Австралии открывает для меня удивительный мир"Play16:56Vera Glushchenko, art specialistGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.5MB) Вера Глущенко, эксперт по истории искусств, культуролог, рассказала о том, как после переезда из Москвы она начала открывать для себя культуру Коренных жителей Австралии и как это вылилось в создание образовательного канала в Телеграм.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesБывшего продюсера SBS Russian Ольгу Клепову радует работа в LingokidsНовости SBS на русском языке — 31.01.2023Программа SBS Russian — эфир от 30.01.2023Новости SBS на русском языке — 30.01.2023