Искусствовед Вера Глущенко: "Культура Аборигенных народов Австралии открывает для меня удивительный мир"

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Vera Glushchenko, art specialist

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Вера Глущенко, эксперт по истории искусств, культуролог, рассказала о том, как после переезда из Москвы она начала открывать для себя культуру Коренных жителей Австралии и как это вылилось в создание образовательного канала в Телеграм.

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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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