Arty. Андрей Ровенко и The Rocketgirl Chronicles

Снятые на плёнку кадры с девочкой-астронавткой в странном пустынном мире без людей и развлечений полюбились жителям Мельбурна, которые провели в локдаунах 263 дня.





О проекте Андрея Ровенко The Rocketgirls Chronicles написали в Австралии и других странах, фотографии выставлялись даже в Италии.



Andrew Rovenko at SBS studios in Melbourne. Source: SBS В этом подкасте Андрей рассказывает о том, как придумал и реализовал эту серию, об уличной фотографии, о детстве в Одессе и о том, как выбрал оставить фотографию не ремеслом, а увлечением для себя.





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