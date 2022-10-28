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Arty. Андрей Ровенко и The Rocketgirl Chronicles

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Andrew Rovenko, The Rocketgirl Chronicles Source: Supplied / Andrew Rovenko

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Published 28 October 2022 at 3:32pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Когда в Мельбурне шел шестой локдаун, фотограф Андрей Ровенко начал снимать свою четырехлетнюю дочь Мию в "космическом" костюме и шлеме из папье-маше, которые они сделали всей семьей.

Published 28 October 2022 at 3:32pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Снятые на плёнку кадры с девочкой-астронавткой в странном пустынном мире без людей и развлечений полюбились жителям Мельбурна, которые провели в локдаунах 263 дня.

О проекте Андрея Ровенко
The Rocketgirls Chronicles
написали в Австралии и других странах, фотографии выставлялись даже в Италии.
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Andrew Rovenko at SBS studios in Melbourne. Source: SBS
В этом подкасте Андрей рассказывает о том, как придумал и реализовал эту серию, об уличной фотографии, о детстве в Одессе и о том, как выбрал оставить фотографию не ремеслом, а увлечением для себя.

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