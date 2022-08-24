Arty. Искусство и войны - потери и трофеи

В этом выпуске:
- Как современное арт-сообщество относится к трофейному искусству?
- Как Гитлер собирал коллекцию "арийского искусства" и уничтожал "дегенеративное искусство?
- Причем тут Наполеон?
- Как во время Второй мировой войны произведения искусства прятали в шахтах?
- Советские "спасители" искусства и ценностей и их наследие в российских музеях.
- Как в начале войны в Украине был уничтожен музей Марины Примаченко, посмертно объявленной "Национальной легендой Украины"?
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