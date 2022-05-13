Arty. Музейные кражи

Из этого подкаста вы узнаете:
- о пасхальном подарке Кембриджскому университету - таинственном возвращении дневников Дарвина;
- о том, как кража в начале прошлого века сделала картину "Мона Лиза" самым востребованным шедевром Лувра;
- о почтенной паре, которая украла картину стоимостью в миллионы долларов, чтобы повесить за дверью в спальне;
- о сотруднике музея в Австралии, который воровал экспонаты со скоростью 1,7 объекта в день;
- о самых разыскиваемых произведениях искусства.
В апреле этого года произошла удивительная история: две записные книжки, принадлежавшие Чарльзу Дарвину, были таинственным образом возвращены в Кембриджский университет более чем через два десятилетия после исчезновения.
Небольшие томики в кожаных переплетах стоят миллионы долларов и включают в себя знаменитый набросок «Древа жизни», сделанный теоретиком-эволюционистом.
Неизвестно, ни кто их похитил изначально, ни кто вернул их университету.
Эта история послужила вдохновением для нового выпуска подкаста об искусстве Arty. А все выпуски подкаста можно послушать .