Arty. Lana Barker - финалистка 5 номинаций конкурса мейкап-художников MAGAP

Мейкап-художница Лана Баркер уже была гостьей нашего подкаста Arty в уходящем 2020 году: между двумя локдаунами в Мельбурне мы выпускали интервью с бьюти-съемки, которую Лана делала для профессионального конкурса MAGAP.





С этим и еще тремя проектами Лана, которая всего год работает в Австралии, получила 5 номинаций MAGAP. Мы позвонили ей, чтобы поздравить с прекрасным результатом и узнать, как она - мать 5 детей - провела сложный 2020 год.