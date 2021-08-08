Arty. Lana Barker - финалистка 5 номинаций конкурса мейкап-художников MAGAP

Lana Barker

Lana Barker Source: Submitted by Lana Barker

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2020 дался мейкап-художнице Лане Баркер непросто: домашнее обучение трех школьников и двухлетние близнецы, уборка домов, чтобы помочь прокормить семью, и ежедневные макияжи на себе. Заканчивается год профессиональным признанием.

Мейкап-художница Лана Баркер уже была гостьей нашего подкаста Arty в уходящем 2020 году: между двумя локдаунами в Мельбурне мы выпускали интервью с бьюти-съемки, которую Лана делала для профессионального конкурса MAGAP.

С этим и еще тремя проектами Лана, которая всего год работает в Австралии, получила 5 номинаций MAGAP. Мы позвонили ей, чтобы поздравить с прекрасным результатом и узнать, как она - мать 5 детей - провела сложный 2020 год.
Новый подкаст с Ланой слушайте в плеере наверху страницы. Предыдущий подкаст можно послушать здесь:
Arty. 'Мейкап-художница' Lana Barker

Arty. 'Мейкап-художница' Lana Barker

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