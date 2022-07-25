Arty. Михаил Врубель. Между землей и небом

The Demon Seated by Mikhail Vrubel

The Demon Seated by Mikhail Vrubel Source: Tretyakov Gallery/Public Domain

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Сейчас в Москве идет масштабная выставка работ Михаила Врубеля - одного из самых ярких и узнаваемых русских художников XIX-XX веков. В этом подкасте мы говорим о жизни и творчестве Врубеля.

Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Ksenia Radchenko
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
Из этого подкаста вы узнаете:

  • как Врубель вдохновлялся работами старых мастеров;
  • был одним из любимых художников известных меценатов, расписывал церкви и особняки;
  • как работа над "Демонами" пошатнула его ментальное здоровье;
  • о семье и трагическом конце жизни Врубеля;
  • почему символисты считали его "своим" и как Блок отреагировал на смерть Врубеля.
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