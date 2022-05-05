Arty. Растения как символы в искусстве XVII-XVIII вв.

Ekaterina Heath

Ekaterina Heath Source: Supplied by Ekaterina Heath

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Гостья подкаста - историк искусства из Сиднея Екатерина Хит.

В конце марта в издательстве Bloomsbury Publishing в серии The Cultural Histories вышел шеститомник A Cultural History of Plants - "Культурная история растений".

В описании шеститомника говорится, что это "глобальное исследование того, как растения формировали человеческую культуру. Это исчерпывающая история того, как мы выращивали, торговали, классифицировали и меняли растения и как, в свою очередь, растения повлияли на наши представления о роскоши и богатстве, здоровье и благополучии, искусстве и архитектуре. Она охватывает последние 12 000 лет".

Екатерина Хит - одна из авторок этого труда, она исследовала вопрос о том, как растения были представлены, что отражали и обозначали в искусстве и культуре XVII-XVIII вв.

В этом выпуске Arty речь, в частности, идет о британской художнице Мэри Делейни, посмотреть ее работы можно
на сайте Британского музея
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Все выпуски подкаста Arty слушайте
здесь
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