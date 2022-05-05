Arty. Растения как символы в искусстве XVII-XVIII вв.

В конце марта в издательстве Bloomsbury Publishing в серии The Cultural Histories вышел шеститомник A Cultural History of Plants - "Культурная история растений".





В описании шеститомника говорится, что это "глобальное исследование того, как растения формировали человеческую культуру. Это исчерпывающая история того, как мы выращивали, торговали, классифицировали и меняли растения и как, в свою очередь, растения повлияли на наши представления о роскоши и богатстве, здоровье и благополучии, искусстве и архитектуре. Она охватывает последние 12 000 лет".





Екатерина Хит - одна из авторок этого труда, она исследовала вопрос о том, как растения были представлены, что отражали и обозначали в искусстве и культуре XVII-XVIII вв.





В этом выпуске Arty речь, в частности, идет о британской художнице Мэри Делейни, посмотреть ее работы можно на сайте Британского музея .