Arty. Светлана Прохорова. Искусство, которое можно носить

Светлана Прохорова делает одежду с геометрическими формами в стиле и традициях художников русского авангарда и конструктивизма, продолжая традиции Александры Экстер, Любови Поповой, Варвары Степановой, Александра Родченко и др. A dress by Svetlana Prokhorova Source: Supplied by Svetlana Prokhorova Платья Светланы свободные, они "не концентрируются на фигуре как сексуальном предмете", а подчеркивают свободу пережвижения, выражения себя. Светлана хочет, чтобы "они смотрелись целостно на фигуре человека, как арт-объект".

О Светлане и ее работах в области визуального искусства слушайте здесь: Arty. Вибрации города: художница Светлана Прохорова

Процесс создания таких предметов одежды включает в себя печать и ручную вышивку.





"Вообще абстрактные геометрические формы универсальны, они могут нести много значений, которые люди могут интерпритировать по-своему", - говорит Светлана.





Со 2 по 5 декабря Светлана Прохорова будет принимать участие в групповой выставке The Other Art Fair от Saatchi Art в сиднейском THE CUTAWAY, BARANGAROO. Там она представит свои принты в качестве экспонатов, но обещает и надеть собственные платья.