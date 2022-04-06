ARTY. Выставка трэвел-фотографий Ирины Митиной и Эда Ковалева

В описании выставки говорится: "Ирина и Эд рассматривают трэвел-фотографию как нечто большее, чем осмотр достопримечательностей. Находить красоту в природе и в повседневной жизни — вот где они находят вдохновение".
"Для обоих тревел-фотография — это рассказ истории. Речь идет о том, чтобы запечатлеть настроение, игру света, момент — отражение реального, а иногда и волшебного мира, в который художник может на мгновение заглянуть".
На выставке будут представлены кадры, сделанные в Австралии, Китае, Камбодже, Италии, Новой Зеландии, Мьянме и Вануату.
В подкасте мы обсуждаем эту фотографию Ирины Митиной. Source: Supplied by Irina Mitin
Средства от продажи фотографий будут направлены в помощь пострадавшим из-за войны в Украине.
Ed Kovalev and Irina Mitin Source: Supplied by Ed Kovalev and Irina Mitin