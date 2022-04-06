ARTY. Выставка трэвел-фотографий Ирины Митиной и Эда Ковалева

Photo by Ed Kovalev

В подкасте Эд Ковалев рассказывает об этой фотографии. Source: Supplied by Ed Kovalev

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С 8 апреля по 7 мая в мельбурнской галерее Kingston Arts в районе Parkdale пройдет выставка трэвел-фотографий "Meridians" Ирины Митиной и Эда Ковалева.

В описании выставки говорится: "Ирина и Эд рассматривают трэвел-фотографию как нечто большее, чем осмотр достопримечательностей. Находить красоту в природе и в повседневной жизни — вот где они находят вдохновение".

"Для обоих тревел-фотография — это рассказ истории. Речь идет о том, чтобы запечатлеть настроение, игру света, момент — отражение реального, а иногда и волшебного мира, в который художник может на мгновение заглянуть".
A photo by Irina Mitin
В подкасте мы обсуждаем эту фотографию Ирины Митиной. Source: Supplied by Irina Mitin
На выставке будут представлены кадры, сделанные в Австралии, Китае, Камбодже, Италии, Новой Зеландии, Мьянме и Вануату.

Средства от продажи фотографий будут направлены в помощь пострадавшим из-за войны в Украине.
Ed Kovalev and Irina Mitin
Ed Kovalev and Irina Mitin Source: Supplied by Ed Kovalev and Irina Mitin
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