Arty. Акварели Виолетты Курбановой

Watercolor painting by Violetta Kurbanova

Source: Supplied by Violetta Kurbanova

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Виолетта Курбанова из Сиднея занимается акварелью и росписью шелка. Она участвует в австралийских и международных выставках, ее работа вошла в топ-32 акварелей Австралии и будет представлять страну на фестивале "Фабриано" в Италии.

В этом подкасте:

  • Со 2 по 5 декабря в Barangaroo (Сидней) проходит выставка The Other Art Fair от Saatchi Art. Виолетта Курбанова представляет на ней 70 работ.
  • Виолетта Курбанова попала в список 32 лучших мастеров акварели Австралии, ее работа, фотографию которой вы можете увидеть ниже в описании подкаста, поедет представлять страну на международном фестивале акварели в Фабриано (Италия).
  • В этом году Виолетта также принимала участие в крупных международных выставках в Санкт-Петербурге и Сеуле, а в следующем году ее работы отправятся на биеннале в Индию.
  • Виолетта рассказывает, чем современная акварель отличается от акварели 100 лет назад и почему это диалог художника с краской.
  • А также дает рекомендации, на каких мастеров акварели из Австралии и России стоит обратить особое внимание.
Violetta Kurbanova
Виолетта Курбанова Source: Supplied by Violetta Kurbanova
"Современная акварель - это спонтанное выражение эмоций, - говорит Виолетта. - Акварель - это природа, в основе ее лежит вода. Художник-акварелист фактически управляет этой стихией".
Если мы пишем маслом, это монолог художника. А если акварелью, это диалог акварели и художника.
Violetta Kurbanova's watercolor painting will present Australia in Italy next year
С этой работой Виолетта Курбанова в составе групы из 32 художников будет представлять Австралию на фестивале акварели в Фабриано (Италия). Source: Supplied by Violetta Kurbanova
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