Arty. Акварели Виолетты Курбановой

В этом подкасте:





Со 2 по 5 декабря в Barangaroo (Сидней) проходит выставка The Other Art Fair от Saatchi Art. Виолетта Курбанова представляет на ней 70 работ.

Виолетта Курбанова попала в список 32 лучших мастеров акварели Австралии, ее работа, фотографию которой вы можете увидеть ниже в описании подкаста, поедет представлять страну на международном фестивале акварели в Фабриано (Италия).

В этом году Виолетта также принимала участие в крупных международных выставках в Санкт-Петербурге и Сеуле, а в следующем году ее работы отправятся на биеннале в Индию.

Виолетта рассказывает, чем современная акварель отличается от акварели 100 лет назад и почему это диалог художника с краской.