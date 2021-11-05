Arty. Нина Санадзе с инсталляцией Apotheosis - лауреат the churchie emerging art prize

Гостья подкаста - визуальный художник из Мельбурна Нина Санадзе . Родилась в Грузии, живет и работает в Австралии с 1996 года как визуальный художник, скульптор, иллюстратор и дизайнер. Nina Sanadze, Melbourne-based visual artist Source: Supplied by Nina Sanadze Приглашенная судья the churchie emerging art prize Риана Девенпорт, директор the Art Gallery of South Australia, сказала во время объявления лауреата премии:





"Инсталляция создана из сохранившегося архива студии выдающегося советского скульптора-монументала Валентина Топуридзе (1907-1980), публичные скульптуры которого были снесены в 1989 году с падением советского режима.





"В этой работе гипсовые модели, формы и фрагменты образуют неожиданные взаимодействия, когда конечности, тела, лошади и униформа переплетаются в неуклюжей связке утраты и надежды. На другом уровне сложности инсталляция вдохновлена ​​часто воспроизводимой картиной XIX века «Апофеоз войны 1871 года» русского военного художника Василия Верещагина".

Нина обладает мощной способностью использовать политическое, семейное и поэтическое с большой ясностью и эстетической остротой.

Посмотреть инсталляцию можно до 18 декабря в Институте современного искусства (IMA) в Брисбене, а также на сайте Нины Санадзе .





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