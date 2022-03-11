Arty. Желто-синие картины Катерины Апале

- Узнав о войне на территории Украины, Катерина Апале (Katerina Apale) задумалась, чем она как художник может помочь пострадавшим.
- Она начала писать картины с яркими подсолнухами и синим небом, чтобы перечислить средства от продажи в пользу фонда UNICEF Ukraine, который помогает детям.
- Помимо самих картин Катерина планирует напечатать принты. Принты и картины люди заказывают на страничке Катерины в Facebook.
- Посмотреть другие работы Катерины можно на ее .
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Katerina Apale. Photo by Anna Murray. Source: Supplied by Katerina Apale
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