Arty. Желто-синие картины Катерины Апале

"Sunflowers" by Katerina Apale

"Sunflowers" by Katerina Apale Source: Supplied by Katerina Apale

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Катерина Апале родом из Латвии, живет и работает в Новом Южном Уэльсе. В последние дни она пишет и продает картины в желто-синей гамме, средства от продаж Катерина перечисляет в помощь людям, пострадавшим из-за войны в Украине.

  • Узнав о войне на территории Украины, Катерина Апале (Katerina Apale) задумалась, чем она как художник может помочь пострадавшим.
  • Она начала писать картины с яркими подсолнухами и синим небом, чтобы перечислить средства от продажи в пользу фонда UNICEF Ukraine, который помогает детям.
  • Помимо самих картин Катерина планирует напечатать принты. Принты и картины люди заказывают на страничке Катерины в Facebook.
  • Посмотреть другие работы Катерины можно на ее
    сайте
    .
Katerina Apale
Katerina Apale. Photo by Anna Murray. Source: Supplied by Katerina Apale
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