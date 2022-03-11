Arty. Желто-синие картины Катерины Апале

Узнав о войне на территории Украины, Катерина Апале (Katerina Apale) задумалась, чем она как художник может помочь пострадавшим.

Она начала писать картины с яркими подсолнухами и синим небом, чтобы перечислить средства от продажи в пользу фонда UNICEF Ukraine, который помогает детям.

Помимо самих картин Катерина планирует напечатать принты. Принты и картины люди заказывают на страничке Катерины в Facebook.