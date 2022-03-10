Украинский ресторатор Миша Кацурин: "Папа, поверь, у нас война"

136 тысяч подписчиков, и до 24 февраля это был счастливый блог с яркими смешными фотографиями его семьи, кулинарными рецептами, советами по воспитанию детей. Вот как он сам рассказывает о себе в интервью SBS Russian:

Люди в наших интервью в деталях описывают этот первый час, он врезался в память, наверное, теперь уже на всю жизнь. На австралийцев эта новость обрушилась во второй половине дня – с экранов телевизоров, из новостных лент в социальных сетях, через сообщения и звонки друзей и родных. А к ураинцам война пришла прямо домой и пришла ночью.

Михаил рассказывает, что чудом вывез свою семью за границу, а сам вернулся в Украину, чтобы помогать. Сейчас все его рестораны готовят еду для нуждающихся.

Source: Supplied by M.Katsurin

Source: Supplied by M.Katsurin

28 февраля Михаил опубликовал пост о том, как позвонил своему отцу, который живет в России, и как тот не поверил ему и начал объяснять, что никакой войны нет, а идет спасательная операция. Публикация получила так много откликов, что Миша осознал реальный масштаб проблемы с коммуникацией между родными людьми и решил действовать. Так появился сайт

, где содержится информация о том, что не нужно разрывать контакты с родными, а надо стараться, хотя бы по крупице, доносить правду.