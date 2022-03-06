Украинский художник Олександр Клименко о ситуации в Киеве, о помощи раненым, о ненависти и любви

Ukrainian artist Oleksandr Klymenko

Ukrainian artist Oleksandr Klymenko Source: Supplied by Olaf Clemensen

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Это интервью с украинским художником Олександром Клименко мы записали в его 20-минутный перерыв между выездами. Олександр находится в Киеве и помогает работе Первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова - вывозить и лечить раненых, встречать беженцев.

Наши постоянные слушатели наверняка вспомнят историю украинского художника Олександра Клименко. Его проект "Купи икону - сохрани жизнь" был посвящен тому, чтобы рассказать миру о конфликте на востоке Украины. Олександр писал православные иконы на крышках ящиков от боеприпасов и для него это было символической победой жизни над смертью. Средства от продажи икон перечислялись на работу 
Первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова
, который помогал людям в конфликтном регионе.
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Сейчас этот госпиталь развернут в Киеве, а Олександр - сотрудник команды волонтеров. Мы созвонились в его 20-минутный перерыв между выездами. Качество записи неидеальное по понятным причинам. Но эту беседу обязательно нужно послушать, потому что она, как и все предыдущее творчество Олександра, не про ненависть, а про любовь и победу добра над злом.
Это, наверное, юродство, но все эти годы, еще начиная с Майдана, моей главной задачей как человека было бороться не с Путиным, не с врагом, а с собственной ненавистью. Это очень тяжело сейчас. Я не хочу стать таким, как он.
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