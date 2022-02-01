«Как бы банально это ни звучало, это мечта моего детства»Play07:42 Source: Andrey LoburetsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.73MB) Андрей из Сиднея рассказал SBS Russian, как в свободное от работы время решил научиться летать на вертолете и почему не боится упасть.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод