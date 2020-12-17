«В такие моменты мы становимся одной большой семьей»

Артем работает специалистом по оказанию первой медицинской помощи в отделении скорой помощи имени Святого Иоанна в Госфорде, а также является волонтером добровольной пожарной службы. Source: Supplied Артем переехал в Австралию с родителями из Украины в 2014 году. Он пошел учиться в местную школу, где и узнал про госпиталь святого Иоанна. Артем решил, что будет работать именно там: "Я осознал, что медицина мне ближе всего, и поэтому пошел учиться на медбрата, а также стремился помогать всем нуждающимся, работая в свободное время волонтером".





Мы записали интервью с Артемом, которое можно послушать в аудиоплеере наверху страницы.





- Артем, расскажите подробнее об этой награде. Кто и где вам ее вручил?





- Это должна была быть большая церемония награждения в актовом зале Сиднейского университета, но из-за ограничений с коронавирусом ее разделили на много маленьких. Мне вручали сразу две награды: одну - от госпиталя Святого Иоанна, где я работаю, а вторую – от премьера Нового Южного Уэльса. К нам приезжал заместитель комиссара от штата Новый Южный Уэльс и представитель скорой помощи Св. Иоанна в Госфорде. Source: Supplied - Давайте поговорим о вашей волонтерской работе. Как вы к ней пришли?





- Я начал волонтерить в 2015 году, через год после переезда в Австралию. Узнал, что есть возможность записаться в кадеты первой помощи. Пришел к ним, меня взяли, мне понравилось, и так я там и остался. После этого поступил учиться на медбрата, постепенно повышал квалификацию и совмещал работу с волонтерством.





- Как ваши родители относятся к выбору профессии и волонтерской работе?





- Мы особо это не обсуждали. Но думаю, что поддерживают. Когда я понял, что медицина – это мое, родители сказали: "Хорошо, что ты определился, так тебе будет легче жить, ведь ты знаешь, что хочешь делать в этой жизни".





- А когда вы ездили на пожары, они переживали за вас?





- Я не думаю, что переживали. В нашей организации главное – это безопасность. То есть если нашим членам команды угрожает опасность, то мы никуда не идем. Я всегда спокоен и думаю, что это передается и моим родителям. Source: Supplied - Как проходят сборы в случае тревожного вызова? С какой скоростью? Сколько человек в команде?





- Получается, когда ты волонтер, тебя спрашивают заранее, не хотел ли бы ты в случае пожара быть вызванным. И вот когда начались пожары, я ответил да. Мне сказали быть наготове, "собирайте тревожный чемоданчик и ждите звонка".

- В моем чемоданчике всегда документы, форма и спальные принадлежности. Нам рекомендовали готовиться на срок до 5 дней. Обычно есть около часа на сборы - до того момента, когда за тобой приезжает машина. Когда мы прибываем на место, разбиваем там лагерь и готовимся к приему пострадавших от огня людей. Там нас обеспечивают едой и всем необходимым. Source: Supplied - За время вашей работы к какому вы пришли выводу по поводу самых распространённых причин лесных пожаров?





- Основные причины возникновения пожаров – жара и сухая растительность. Есть так называемый "треугольник пожара", в котором три составляющих: жар, топливо и кислород. Если все эти три составлящие сходятся вместе, то появляется огонь. В нашем случае были и удары молнии, и пересохшая растительность, и жара. Source: Supplied

Очень впечатляет то, что в такие сложные и страшные моменты мы становимся одной большой семьей. Когда мы все находились в эвакуационном центре и лечили пострадавших, местное население приносило нам и матрасы, и еду, и даже конфеты. Было очень приятно, что даже в такие трудные времена люди не перестают быть людьми.

Source: Supplied - С чего вы советуете начать тем, кто подумывает стать волонтером?





- Самое первое - это не сомневаться и присоединяться к нам. Сначала может показаться, что вам может помешать языковой барьер или не хватит навыков. Но это все быстро уходит, так как в нашей организации работают хорошие, добрые люди. И нам требуются волонтеры. Мы всегда рады новым людям!





- Спасибо за интервью!



