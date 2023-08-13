Австралийцы в СССР: «Девушка из нашей группы продала незнакомцу свои джинсы»

Soviet Union Moscow 1991 perestroika

Source: Elisabeth Agostino

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Австралийцы поделились своими историями с SBS Russian про их поездки в Советский Союз в конце 1970-ых и в самом начале 1990-ых.

В конце марта 2022 года группа Scorpions начала свою концертную резиденцию в Лас-Вегасе. На первом же выступлении музыканты исполнили свою культовую песню Wind of Change, но с измененными словами. 

Песня Wind of Change была написана в 1990х после поездки группы в советский союз на музыкальный фестиваль. Тогда автор Клаус Майне был впечатлен духом перестройки и окончанием Xолодной войны и предчувствием того, что времена меняются к лучшему. Но в 2022 году, как говорит Майне, он не может больше исполнять песню так, как раньше. 

«Я почувствовал, что сейчас, когда в Украине идет ужасная война, не время романтизировать Россию словами “Иду вдоль Москвы-реки, до Парка Горького” и так далее, понимаете? — сказал Клаус Майнер
в интервью изданию Loudwire
— Я хотел сделать заявление и поддержать Украину, поэтому теперь песня начинается словами “Послушай моей сердце, оно говорит — Украина ждет, что ветер переменится"».
Еще до начала военных действий в Украине мы поговорили с австралийцами, побывавшими в СССР. Тогда мы хотели узнать у них, почему они решили поехать в одну из самых закрытых на тот момент стран, что они увидели, оправдались ли их ожидания. Сегодня их рассказы, так же как и песня Scorpions, звучат иначе.

«Когда я писал песню Wind of Change, я был вдохновлен всеми изменениями в СССР, долгожданным концом Холодной войны, падением Берлинской стены. В тот исторический момент мы все, весь мир, смотрели вперед вместе, в мирное будущее. Наконец мы все были готовы идти вперед вместе, а не быть разделенными войной» — 
продолжает
 Майне. 

Он надеется, что люди помнят — его песня была написана как гимн мира. 

«Мы выросли в тени Берлинской Стены. И тогда, в конце 80-ых — начале 90-ых, вдруг в нашей жизни произошел этот удивительный момент, который изменил все, изменил весь мир. Мир тогда оставил прошлое позади и взялся за руки».
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Эта история на английском

Long queues, food shortages: Australians reflect on USSR visits as sanctions threaten new Cold War

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