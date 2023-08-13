«Мой фильм не про “понять”, мой фильм про “почувствовать”»

Со 02 по 13 февраля в Сиднее пройдет десятый фестиваль документального кино . В рамках фестиваля будет представлен фильм российского режиссера Виталия Манского — . В фильме 90-летний Горбачев пускает команду режиссера в свою повседневную жизнь в его доме под Москвой.
Показ фильма Горбачев.Рай состоится 07 и 13 февраля. Фильм представлен в сотрудничестве с фестивалем русского кино . Также 04 февраля Виталий Манский по видео связи примет участие в панельной дискуссии на тему —
В приложении SBS On Demand доступна другая работа Виталия Манского — .
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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