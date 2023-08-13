«Мой фильм не про “понять”, мой фильм про “почувствовать”»

Со 02 по 13 февраля в Сиднее пройдет десятый фестиваль документального кино

. В рамках фестиваля будет представлен фильм российского режиссера Виталия Манского —

. В фильме 90-летний Горбачев пускает команду режиссера в свою повседневную жизнь в его доме под Москвой.