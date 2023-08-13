«Мой фильм не про “понять”, мой фильм про “почувствовать”»

Gorbachev documentary

Source: Gorbachev.Heaven film still/ArtDocFestMedia

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Режиссер документального кино Виталий Манский рассказал SBS Russian о своем фильме «Горбачев.Рай». Фильм будет представлен в рамках фестиваля документального кино Antenna в Сиднее в начале февраля.

Со 02 по 13 февраля в Сиднее пройдет десятый фестиваль документального кино
Antenna
. В рамках фестиваля будет представлен фильм российского режиссера Виталия Манского —
Горбачев.Рай
. В фильме 90-летний Горбачев пускает команду режиссера в свою повседневную жизнь в его доме под Москвой. 

Показ фильма Горбачев.Рай состоится 07 и 13 февраля. Фильм представлен в сотрудничестве с фестивалем русского кино
Russian Resurrection
. Также 04 февраля Виталий Манский по видео связи примет участие в панельной дискуссии на тему —
Может ли искусство развиваться в тоталитарных режимах?


В приложении SBS On Demand доступна другая работа Виталия Манского —
Свидетели Путина


 

 

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