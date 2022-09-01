Визы по номинации от штатов и территорий: подробный гид

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Credit: SBS News

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Австралии нужно больше квалифицированных мигрантов. Возможности получения виз в каждом штате.

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Австралии нужно больше квалифицированных мигрантов. Возможности получения виз в каждом штате

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