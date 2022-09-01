Визы по номинации от штатов и территорий: подробный гид

Визы по номинации от штатов и территорий: подробный гидPlay12:11 Credit: SBS NewsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.13MB) Австралии нужно больше квалифицированных мигрантов. Возможности получения виз в каждом штате.Текстовая версия доступна здесь:READ MOREАвстралии нужно больше квалифицированных мигрантов. Возможности получения виз в каждом штатеShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод