Австралия заявит на Китай в ВТО из-за тарифов на вино

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Австралийские виноделы приветствовали решение федерального правительства передать Китай в Международный арбитражный суд из-за тарифов, которые нанесли ущерб сектору экспорта австралийских вин.
До недавнего времени большая часть экспортируемых за границу вин шла в Китай, но тарифы, введенные Пекином, фактически перекрыли этот поток, как говорит генеральный директор главного представительства австралийских виноделов - Australian Grape & Wine - Тони Баттаглен.
«По сути, китайский рынок закрыт для нас. И тарифы сделали экспорт продукции на него нерентабельным. Это создает ситуацию, когда мы действительно можем наладить диалог с китайцами, мы не думаем, что с нас можно за что-то спросить, и это способ разобраться в ситуации".
Тарифы, объявленные в ноябре прошлого года, составляют от 116 до 220 процентов.
И их эффект был мгновенным.
Экспорт австралийских вин в Китай упал на 98 процентов до 20 миллионов долларов с прежних 1,1 миллиарда.
Г-н Баттаглен говорит, что восстановление после урона, нанесенного Китаем по экспорту австралийских вин, будет болезненным и займет несколько лет.
«Это были непростые несколько месяцев, рынок рухнул, речь идет о порядка 120 миллионов литров красного вина в год, идущих в Китай, и самая сложная часть для нас - это очень дорогое красное вино. Это 10% нашего объема экспорта, но от 30 до 40% от всей стоимости - это действительно ценный продукт, поэтому найти новые рынки сложно».
Китай заявляет, что просто предотвращает тот урон, который дешевое вино могло бы нанести их внутреннему рынку, обвиняя Австралию в том, что та просто избавляется от своего вина по низким ценам.
Но Честер Осборн с южно-австралийской винодельни d'Arenberg говорит, что производители не снижают цены на вино при экспорте в Китай.
«Это самое дорогое вино за литр в стране, а также самый дорогой ценник за литр для экспорта австралийского вина в любую точку мира».
Первоначально Китай заявлял, что эти меры временные, но затем в марте правительство подтвердило, что они будут действовать в течение пяти лет.
Министр торговли Дэн Теан говорит, что решение инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации было принято после масштабных консультаций с австралийскими виноделами.
«Мы считаем, что действия, предпринятые правительством Китая, нанесли серьезный ущерб австралийской винодельческой промышленности. Правительство Австралии стремится к наиболее конструктивному взаимодействию, когда дело доходит до отношений с Китаем. Мы хотели бы иметь возможность сесть и разрешить эти споры. Но, хотя мы не в состоянии сделать это, мы будем использовать любой другой механизм, чтобы попытаться разрешить этот спор и другие разногласия, которые у нас есть с правительством Китая ».
Г-н Теан признает, что на урегулирование этого процесса может уйти от двух до четырех лет.
Но по словам Честера Осборна, представители индустрии уверены, что обращение во Всемирную торговую организацию - это единственный вариант, который у них остался.
"Мы ничего не можем добиться в переговорах с Китаем, так что же остается делать. Хотелось бы думать, что Австралия могла бы поговорить с Китаем и решить эту проблему, не привлекая ВТО, но нам просто придется использовать все, что доступно, я полагаю”.
Это девятое разбирательство, которое Австралия инициировала в ВТО.
До этого уже было обращение по поводу блокировки Китаем экспорта ячменя.
Но индустрия австралийского хлопка, угля и морепродуктов также пострадали из-за ухудшения отношений между двумя странами.
На прошлой неделе премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что лидеры G7 разделяют мнение о том, что миру следует избегать холодной войны с Пекином.
Кристина Кенелли из лейбористской партии говорит, что премьер-министр должен сделать больше для восстановления отношений Австралии с Китаем.
"Мы также должны помогать нашим экспортерам, нашим фермерам и нашему бизнесу диверсифицировать их торговые отношения. Тот факт, что Австралия все больше и больше зависит от Китая за восемь долгих лет правления этого либерального правительства, тот факт, что мы теперь наиболее зависимая страна от Китая, просто демонстрирует провал в сфере торговли, и дипломатический провал. Откровенно говоря, этот долгожданный шаг - жалоба в ВТО слишком незначителен и сделан слишком поздно, чтобы помочь нашим производителям вина прямо сейчас”.
И тогда как процесс в ВТО может занять некоторое время, представители отрасли стараются взять дело в свои руки, рассматривая другие рынки сбыта, такие как Южная Корея и Великобритания, в то время как Китай закрывает свои двери для многих главных сырьевых товаров Австралии.
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