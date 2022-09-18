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Австралия не будет блокировать въезд российским туристам, но обещает продолжать помогать Украине

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Photo Illustration Of A Russian Passport

Russian passport. Source: NurPhoto / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

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Published 19 September 2022 at 9:12am
By Stephanie Corsetti, Pablo Vinales, Svetlana Printcev
Source: SBS

Исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлес сказал, что Австралия не будет препятствовать приезду российских туристов, а санкции будут направлены против отдельных лиц и правительства. Г-н Марлес подчеркнул также, что федеральное правительство сохраняет свою позицию по поддержке Украины, чтобы она могла разрешить конфликт с Россией на своих условиях.

Published 19 September 2022 at 9:12am
By Stephanie Corsetti, Pablo Vinales, Svetlana Printcev
Source: SBS
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Австралия пообещала оставаться частью глобального движения по введению санкций против российского режима, в то время как война в Украине продолжается.

В беседе с ABC исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлес выразил надежду, что Киев сможет окончить войну на своих условиях.

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"Наша цель состоит в том, чтобы дать возможность самой Украине быть центром этого, и как бы это ни разрешилось, это должно разрешиться на их условиях. Таким должен быть результат».

Посол Украины Василий Мирошниченко вновь поблагодарил федеральное правительство за предоставление бронетранспортеров Bushmaster, и запросил у Австралии больше артиллерии и боеприпасов.

Г-н Марлес говорит, что правительство проверяет, как оно может обеспечить постоянную поддержку, и он уверен, что Бушмастеры помогают менять ситуацию к лучшему для Украины.

"Нет никаких задержек, я имею в виду, что у нас есть программа доставки, которую мы уже выполнили. Мы предоставляем 60 бушмастеров, еще 20 бронемашин".

Он говорит, что Австралия является одним из крупнейших, не входящих в НАТО, государств, помогающих Украине.

Профессор Австралийского национального университета Джон Блэксленд говорит, что Bushmasters — эффективная помощь.

«30 дополнительных бушмастеров, которые экипированы эквивалентом батальона украинских войск, — это значительное усиление, которое Австралия могла непосредственно предоставить для военных действий».

Вновь прозвучали призывы заблокировать въезд российских туристов в Австралию, но Ричард Марлес говорит, что приоритетом является наказание виновных в войне санкциями.

Австралия также рассматривает вопрос о возобновлении работы своего посольства в Киеве вслед за рядом других стран.

Правительство сообщило, что часть процесса - это решение вопросов безопасности и логистики.

Федеральная оппозиция согласна с этим планом и задает вопросы, почему австралийское посольство до сих пор остается закрытым.

Профессор Блэксленд говорит, что важно реалистично относиться к противостоянию с Россией.

«Действительно важно, чтобы мы не давали Украине ложного чувства надежды на то, каких достижений мы от нее ожидаем в борьбе с разгневанной и раненной Россией, которая все еще очень и очень сильна».

И г-н Марлес говорит, что долгосрочная поддержка жизненно важна для этой продолжающейся борьбы.
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