Австралия не будет блокировать въезд российским туристам, но обещает продолжать помогать Украине

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Австралия пообещала оставаться частью глобального движения по введению санкций против российского режима, в то время как война в Украине продолжается.





В беседе с ABC исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлес выразил надежду, что Киев сможет окончить войну на своих условиях.





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"Наша цель состоит в том, чтобы дать возможность самой Украине быть центром этого, и как бы это ни разрешилось, это должно разрешиться на их условиях. Таким должен быть результат».





Посол Украины Василий Мирошниченко вновь поблагодарил федеральное правительство за предоставление бронетранспортеров Bushmaster, и запросил у Австралии больше артиллерии и боеприпасов.





Г-н Марлес говорит, что правительство проверяет, как оно может обеспечить постоянную поддержку, и он уверен, что Бушмастеры помогают менять ситуацию к лучшему для Украины.





"Нет никаких задержек, я имею в виду, что у нас есть программа доставки, которую мы уже выполнили. Мы предоставляем 60 бушмастеров, еще 20 бронемашин".





Он говорит, что Австралия является одним из крупнейших, не входящих в НАТО, государств, помогающих Украине.





Профессор Австралийского национального университета Джон Блэксленд говорит, что Bushmasters — эффективная помощь.





«30 дополнительных бушмастеров, которые экипированы эквивалентом батальона украинских войск, — это значительное усиление, которое Австралия могла непосредственно предоставить для военных действий».





Вновь прозвучали призывы заблокировать въезд российских туристов в Австралию, но Ричард Марлес говорит, что приоритетом является наказание виновных в войне санкциями.





Австралия также рассматривает вопрос о возобновлении работы своего посольства в Киеве вслед за рядом других стран.





Правительство сообщило, что часть процесса - это решение вопросов безопасности и логистики.





Федеральная оппозиция согласна с этим планом и задает вопросы, почему австралийское посольство до сих пор остается закрытым.





Профессор Блэксленд говорит, что важно реалистично относиться к противостоянию с Россией.





«Действительно важно, чтобы мы не давали Украине ложного чувства надежды на то, каких достижений мы от нее ожидаем в борьбе с разгневанной и раненной Россией, которая все еще очень и очень сильна».



