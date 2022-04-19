Австралийские бизнесы просят о большем числе квалифицированных мигрантов

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По мере того, как офисные работники возвращаются в центральный деловой район Сиднея, в парикмахерской Рене Балтов становится все больше и больше клиентов.





Г-жа Балтов говорит, что она изо всех сил пытается закрывать растущий спрос на ее услуги, но это непросто, так как число ее сотрудников составляет лишь половину от того, сколько было до пандемии.





"Это довольно сложно, у меня постоянно размещено объявление о приеме на работу, и у меня это объявление выходит постоянно в течение трех лет, но почти не было претендентов, и мой салон ничем не отличается от любого другого парикмахерского бизнеса в стране на данный момент. Все нуждаются в персонале, огромная нехватка персонала в парикмахерских, но особенно в барбер-шопах, как у нас".





Г-жа Балтов говорит, что в прошлом году она лишилась пятерых квалифицированных рабочих, которые уехали в свои страны из-за длительного закрытия границы и локдаунов в Австралии.





Несмотря на открытие международных границ в ноябре, многие квалифицированные мигранты пока так и не вернулись.





Новые правительственные данные показывают, что за последние пять месяцев прибыло всего 23 000 обладателей временной квалифицированной визы.





"Я знала, что люди будут медленно возвращаться в Австралию, но я не ожидала, что это будет так медленно. Прямо сейчас я нанимаю на три должности, и у нас не было заявлений ни от австралийцев, ни от рабочих-мигрантов, так что это очень трудно".





В то время как количество вакансий по всей стране достигает рекордно высокого уровня, бизнес-лидеры говорят, что почти каждая отрасль сейчас переживает трудности.





Иннес Уиллкокс — исполнительный директор Австралийской промышленной группы.





"Совершенно очевидно, что у нас здесь просто не хватает людей для заполнения рабочих мест, которые у нас есть, наша экономика продолжает расти, и, хотя границы были закрыты длительное время, но это привело к тому, что работников очень не хватет в данный момент, и это плохо, как для работодателей, так и для работников. Работодателям очень трудно вести свой бизнес и не отставать - без работников и их навыков, в которых они нуждаются".





Г-н Уиллкокс поддерживает призывы упростить и ускорить процесс подачи заявления на получение квалифицированной визы, чтобы помочь с нехваткой рабочей силы.





"Нам нужно найти способ сделать этот процесс проще и чтобы он не был слишком затратным. Мы должны думать и о миграции, и о тренингах для местных жителей, но миграция — это более быстрое решение, и она имеет дополнительные выгоды для экономики в целом".





По мере того, как федеральная предвыборная кампания набирает обороты, малый бизнес призывает обе партии оказать поддержку.





Алекси Бойд, исполнительный директор Совета организаций малого бизнеса Австралии, говорит, что нехватка квалифицированной рабочей силы означает, что многие предприятия не могут расти или внедрять инновации.





"Ожидается, что малый бизнес будет расти и поднимет экономику, быстро встанет на ноги, но мы просто не можем этого сделать без рабочих, и случится то, что малый бизнес будет сокращаться, они будут ограничивать свои рабочие часы, они будут уменьшать число производимых продуктов и предлагаемых услуг. И важным аспектом решения этих проблем является нужный уровень миграции".







Бен Ватт — миграционный юрист в Мельбурне.





Он говорит, что Австралия конкурирует со многими другими странами мира за иностранных туристов и рабочих.





И призывает правительство создать больше возможностей для получения статуса постоянного жителя через трудоустройство.





"Я думаю, что в настоящее время у Австралии плохая репутация среди людей, которые рассматривают возможность приезда по временным визам, таких как визы "работа и отпуск", но особенно студенческие визы, и если люди рассматривают, возможно, переезд в Австралию. И какие разговоры ходят в этих группах, что ок, если вы приедете сюда и окажетесь в Сиднее, вы не получите работу или получите, но не сможете остаться- здесь".





Правительство установило верхний порог постоянной миграции в 160 000 мест на 2022–2023 годы и заявляет, что «визы для квалифицированных специалистов составят около двух третей от общей программы миграции в 109 900 мест».





Оппозиция заявляет, что скоро объявит о своей новой миграционной политике, но ранее уже демонстрировала поддержку постоянной миграции.











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