Австралийские традиции празднования Рождества

The Best Christmas Lights and Decorations in Melbourne

Source: Wikimedia

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Если вы не празднуете Рождество, то вы можете удивиться, когда увидите человека в костюме Санты на доске для серфинга в декабре. Австралийцы переняли часть европейских рождественских традиций, но также создали свои собственные.

К сожалению, Рождественские праздники в этом году будут проходить на фоне глобальной пандемии, и Австралия - не исключение, так как все мы знаем о последней вспышке в Сиднее. Поэтому праздник будет немного иным, и прежде чем запланировать поездку или поход в гости -  важно проверять текущие ограничения по сдерживанию коронавируса в вашем регионе. 

Но все же хочется надеяться, что для большинства австралийцев праздник состоится. Предлагаем вам вспомнить наш материал прошлого года о главных традициях празднования Рождества в Австралии - послушать его можно в аудиоплеере наверху страницы. 

Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.

При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.

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