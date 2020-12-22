Австралийские традиции празднования Рождества

К сожалению, Рождественские праздники в этом году будут проходить на фоне глобальной пандемии, и Австралия - не исключение, так как все мы знаем о последней вспышке в Сиднее. Поэтому праздник будет немного иным, и прежде чем запланировать поездку или поход в гости - важно проверять текущие ограничения по сдерживанию коронавируса в вашем регионе.





Но все же хочется надеяться, что для большинства австралийцев праздник состоится. Предлагаем вам вспомнить наш материал прошлого года о главных традициях празднования Рождества в Австралии - послушать его можно в аудиоплеере наверху страницы.





Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.





При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.



