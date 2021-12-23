Австралийское Рождество - какое оно?

Christmas tree on the beach

Christmas tree on the beach Source: Getty Images/Laura Howden

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Если вы не празднуете Рождество, то вы можете удивиться, когда увидите человека в костюме Санты на доске для серфинга в декабре. Австралийцы переняли часть европейских рождественских традиций, но также создали свои собственные.

К сожалению, Рождественские праздники в этом году cнова проходят на фоне очередной вспышки коронавируса. И прежде чем запланировать поездку или поход в гости -  важно проверять текущие ограничения в вашем регионе. 

Но все же хочется надеяться, что для большинства австралийцев праздник состоится. Предлагаем вам вспомнить наш материал прошлого года о главных традициях празднования Рождества в Австралии - послушать его можно в аудиоплеере наверху страницы.

 

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