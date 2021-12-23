Австралийское Рождество - какое оно?

К сожалению, Рождественские праздники в этом году cнова проходят на фоне очередной вспышки коронавируса. И прежде чем запланировать поездку или поход в гости - важно проверять текущие ограничения в вашем регионе.
Но все же хочется надеяться, что для большинства австралийцев праздник состоится. Предлагаем вам вспомнить наш материал прошлого года о главных традициях празднования Рождества в Австралии - послушать его можно в аудиоплеере наверху страницы.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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