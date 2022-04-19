Гоголь в Австралии: Роджер Пульверс адаптировал "Ревизора" для двух актеров

Roger Pulvers

Roger Pulvers Source: Supplied by Roger Pulvers

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"Пьеса о лицемерии, коррупции и человеческой глупости во всех эшелонах власти даже более актуальна сейчас, чем 185 лет назад", - сказал австралийский режиссер Роджер Пульверс в интервью SBS Russian.

  • Роджер Пульверс - австралийский драматург, сценарист, режиссер и переводчик.
  • Он опубликовал более 45 книг на английском, японском и французском языках.
  • Его пьесы ставились на главных сценах Австралии, Японии и США.
  • Он работал с крупнейшими телерадиокомпаниями Австралии как сценарист и режиссер.
  • Роджер прекрасно говорит по-русски и переводит русскую поэзию и прозу.
Roger Pulvers translated and adapted Nikolai Gogol's black comedy "The government inspector" for two actors
Roger Pulvers translated and adapted Nikolai Gogol's black comedy "The government inspector" for two actors Source: Supplied by Roger Pulvers
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