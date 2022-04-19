Гоголь в Австралии: Роджер Пульверс адаптировал "Ревизора" для двух актеров

Роджер Пульверс - австралийский драматург, сценарист, режиссер и переводчик.

Он опубликовал более 45 книг на английском, японском и французском языках.

Его пьесы ставились на главных сценах Австралии, Японии и США.

Он работал с крупнейшими телерадиокомпаниями Австралии как сценарист и режиссер.