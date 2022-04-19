Гоголь в Австралии: Роджер Пульверс адаптировал "Ревизора" для двух актеров

- Роджер Пульверс - австралийский драматург, сценарист, режиссер и переводчик.
- Он опубликовал более 45 книг на английском, японском и французском языках.
- Его пьесы ставились на главных сценах Австралии, Японии и США.
- Он работал с крупнейшими телерадиокомпаниями Австралии как сценарист и режиссер.
- Роджер прекрасно говорит по-русски и переводит русскую поэзию и прозу.
Roger Pulvers translated and adapted Nikolai Gogol's black comedy "The government inspector" for two actors Source: Supplied by Roger Pulvers