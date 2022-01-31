Итоги австралийского теннисного лета

Итоги австралийского теннисного летаPlay11:53Avustralya Açık teklerde bu yılın şampiyonları Barty ve Nadal. Source: SIPA USA e Dubreuil Corinne/ABACAGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.77MB) После двух недель увлекательнейших теннисных баталий открытый чемпионат Австралии по теннису завершился, и в последний день многим нашим болельщикам он принес разочарование. Подробности в нашем обзоре.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке. ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод