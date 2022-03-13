Ученые просят австралийские университеты принять студентов из России, Украины и Беларуси

За 16 дней с начала вторжения российской армии в Украину на антивоенных митингах в России были задержаны около 14 тысяч человек, сообщает ОВД-Инфо.

Многие студенты, которые участвовали в акциях против войны, сейчас сталкиваются с отчислениями.

Ранее подобное происходило в Беларуси, где протестовали против результатов президентских выборов и за свободы и права человека.

Кроме того, украинские студенты сейчас не могут продолжать обучение из-за войны.

Группа учёных и преподавателей, среди которых ассоциированный директор eResearch Centre университета Монаша Слава Китаев, написали открытое письмо и обратились к ректорам австралийских университетов с просьбой рассмотреть возможности зачисления и выделения стипендии студентам, которые пострадали в результате военных действий РФ в Украине или из-за режима.