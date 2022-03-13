- За 16 дней с начала вторжения российской армии в Украину на антивоенных митингах в России были задержаны около 14 тысяч человек, сообщает ОВД-Инфо.
- Многие студенты, которые участвовали в акциях против войны, сейчас сталкиваются с отчислениями.
- Ранее подобное происходило в Беларуси, где протестовали против результатов президентских выборов и за свободы и права человека.
- Кроме того, украинские студенты сейчас не могут продолжать обучение из-за войны.
- Группа учёных и преподавателей, среди которых ассоциированный директор eResearch Centre университета Монаша Слава Китаев, написали открытое письмо и обратились к ректорам австралийских университетов с просьбой рассмотреть возможности зачисления и выделения стипендии студентам, которые пострадали в результате военных действий РФ в Украине или из-за режима.
- Полный текст письма и список подписавшихся доступен .
Ученые просят австралийские университеты принять студентов из России, Украины и Беларуси
Dr Slava Kitaeff Source: Supplied by S.Kitaeff
Русскоязычные сотрудники австралийских университетов написали открытое письмо с просьбой рассмотреть возможности для зачисления и выплаты стипендий студентам из России, Украины и Беларуси, которые не могут продолжать учиться из-за войны или были отчислены за участие в антивоенных акциях.
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