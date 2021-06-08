Австралийцы потеряли миллионы долларов на мошенничествах в 2020 году

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Рекордные 851 миллион долларов выманили у австралийцев в 2020 году.





Об этом свидетельствует отчет Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, опубликованный на этой неделе.





Заместитель председателя комиссии Делия Рикард говорит, что у мошенников, к сожалению, есть подход ко всем.





"К разным группам применимы разные виды мошенничества. Так, есть пожилые люди старше 65 лет, которые теряют больше всего денег, и они, как правило, попадают на инвестиционное мошенничество, романтические аферы, мошенничество с удаленным доступом к счетам. Молодые люди чаще становятся жертвами мошенничества с покупками онлайн, с криптовалютой, и они особенно часто в связывают свои истории с актуальными событиями, так что, к сожалению, пандемия более чем устроила мошенников".





В отчете использованы данные Scamwatch, ReportCyber, других государственных агентств, 10 банков и финансовых учреждений.





В его основу легли более 444 тысяч отчетов.





Такие эксперты, как Делия Рикард, предупреждают, что тактика, используемая для обмана жертв, становится все более изощренной.





"Мошенники хотели получить вашу личную информацию, чтобы попытаться получить права на ранний доступ к пенсионным накоплениям или доступ к выплатам и так далее. Они проделали невероятную работу, выдавали себя за правительство, и так как люди ожидали, что с ними свяжется правительство, им не казалось странным то, что они услышали от мошенников, точно так же, как во время лесных пожаров в начале года был ряд афер под видом благотворительности, когда люди были готовы помочь подлинным жертвам".





Первое место в списке занимают инвестиционные мошенничества, в результате которых было потеряно 328 миллионов долларов - более трети всей суммы.





За ними следуют романтические аферы: одинокие люди потеряли 131 миллион долларов.





Директор Института кибербезопасности Университета Нового Южного Уэльса, профессор Моника Уитти говорит, что ее исследование было сосредоточено на причинах, по которым женщины с большей вероятностью оказываются втянуты в романтические аферы.





“Женщины постарше, особенно среднего возраста, с большей вероятностью дадут деньги. Существует много мифов о том, что жертвы романтических афер с большей вероятностью одиноки. Если вы сравните тех, кто ищет романтики в интернете, тех, кого обманывают, и тех, кого не обманывают, нет никакой корреляции. Речь идет о том, что они более состоятельны, и они с большей вероятностью дадут больше денег и с большей вероятностью станут объектами мошенничества."





На мошенничестве с переадресацией платежей в прошлом году потеряли 128 миллионов долларов.





Профессор Уитти говорит, что количество мошенников растет.





"Причина в том, что мы не видим людей, чтобы подтвердить контрольные вопросы, и когда вы находитесь в пандемии, работаете из дома и вам не разрешено никого видеть, тогда вы фактически не можете делать то, что должны, - проверить личность человека, с которым вы имеете дело. Следовательно, во время пандемии и когда вы работаете дома и не встречаетесь с другими людьми, есть целый мир людей, которые гораздо более уязвимы для мошенничества. Когда это только начиналось, мы предсказывали, что романтические аферы снова станут популярны."





Г-жа Рикард из Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей говорит, что подавляющее большинство случаев мошенничества идет из-за границы, но есть и местные истории.





"У нас действительно есть мошенники местного происхождения, и одна из приятных вещей в 2020 году - это то, что было потрачено гораздо больше ресурсов на предотвращение мошенничества и ловлю самих мошенников, в прошлом году было несколько арестов с участием AFP, полиции штатов и территорий, ASIC, так что у нас есть, к сожалению, местные мошенники".





Средний финансовый ущерб от мошенничества составил более 7600 долларов.





Г-жа Рикард призывает австралийцев не отвечать на запросы о предоставлении личной информации по телефону или электронной почте без предварительной проверки источника.





"Основное правило должно заключаться в том, что если кто-то свяжется с вами вдруг по телефону, по электронной почте, по SMS, независимо от того, кем они себя называют или притворяются, не сообщайте им вашу личную информацию, особенно финансовую информацию, не давайте им денег и не предоставляйте им удаленный доступ к вашему компьютеру. Если вы считаете, что по какой-либо причине это может быть легальный запрос, все равно повесьте трубку, нажмите “удалить” и самостоятельно выполните поиск в Google контактных данных организации, позвоните им и проверьте".



