Кто стал Австралийцем года 2022?

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Премьер-министр Скотт Моррисон объявил лауреатов премии «Австралиец года» на торжественной церемонии в Канберре.





С момента создания в 1960 году эти награды стали одним из ключевых моментов Дня Австралии и способом отметить выдающиеся достижения австралийцев.





Впервые за 62-летнюю историю существования награды австралийцем года был назван человек, живущий с инвалидностью.





Дилан Алкотт, спортсмен, участник паралимпийских игр, филантроп, комментатор средств массовой информации и правозащитник, который помогает улучщить жизнь тысячам австралийцев своей приверженностью развитию возможностей и признанию людей с инвалидностью.





У него впечатляющая спортивная карьера: четыре золотые медали на Паралимпийских соревнованиях по баскетболу на колясках, а также 23 титула Большого шлема, золотой шлем и медаль Ньюкомба по теннису.





Но г-н Алкотт также имеет в своем послужном списке немало достижений в сфере благотворительности, он основал Фонд Дилана Алкотта для предоставления стипендий и финансирования австралийцам с ограниченными возможностями, а также основал AbilityFest, первый и единственный инклюзивный, полностью безбарьерный, музыкальный фестиваль в Австралии.





А новым проектом Алкотта является стартап-компания Get Skilled Access, состоящая из команды консультантов с реальным опытом работы с людьми, живущими с инвалидностью.





«Что заставляет меня вставать с постели по утрам - это не желание выигрывать золотые медали и турниры Большого шлема, а тремление поменять отношение общества. Чтобы люди, подобные мне, люди с ограниченными возможностями, получали те возможности, которых они заслуживают. И одна из самых больших вещей, которых, по моему мнению, очень не хватает, это возможность трудоустройства. Вот почему мы делаем то, что делаем. И мы - очень целеустремленная компания, которая всегда делает все возможное, что в наших силах, для движения вперед».





Звание Австралийки года в возрастной категории Senior Australian of the Year получила 71-летний волонтер службы скорой помощи St John Ambulance Валмай Демпси из Канберры, ACT.





Начав в качестве курсанта-добровольца еще в начальной школе, г-жа Демпси посвятила больше 50 лет этой службе скорой помощи и является одной из волонтеров ACT с самой продолжительной карьерой.





В рамках помощи в сезон лесных пожаров «черного лета» 2020 года она возглавила 40 коллег-добровольцев, которые поддерживали пострадавшие от пожаров сообщества, а во время пандемии ее пример неустанной работы повышает боевой дух всей команды.





Г-жа Демпси рассказала ABC, что ее желание оказывать помощь людям появилось тогда, когда ее дочка попала в автомобильную аварию.





"На месте происшествия были другие машины, и моя дочь очень хорошо помнит, как люди собрались вокруг, и слова, которые она передала мне позже, были «мама, они не помогали, потому что они не знали, что делать". И я сейчас думаю, а что если бы среди тех людй кто-то бы имел те навыки оказания первой помощи, которые есть у емня, интересно, сделал бы кто-нибудь шаг вперед и, возможно, изменил бы ситуацию».





Г-жу Демпси часто называют в ее коллективе «тетушка Вэл».





А в категории молодой австралиец года был награжден 26-летний доктор Дэниел Нур из Сиднея, Новый Южный Уэльс, - за то, что основал компанию "Street Side Medics".





Заметив пробел в медицинском обслуживании уязвимых людей в штате, д-р Нур в июле 2020 года создал некоммерческую мобильную медицинскую службу под руководством врачей общей практики - для бездомных людей.





Благодаря 145 волонтерам и четырем клиникам в Новом Южном Уэльсе "Street Side Medics" изменила жизнь более 500 пациентов, предлагая бесплатные медицинские услуги без необходимости в карточке Medicare или удостоверении личности.





Доктор Нур говорит, что вдохновение для его клиники пришло после того, как он услышал разговор бездомных людей, которые говорили о том, что их игнорирует основная система здравоохранения.





«В Австралии 116 000 людей, живущих на улице, 7% из которых не имеют возможности хорошо выспасться, и никто не должен быть ограниченным в доступе к медицинскому обслуживанию в Австралии, у нас лучшая система здравоохранения в мире, и на самом деле это означает, что мы расширим наши услуги, надеюсь, и на другиме штаты, и я хочу, чтобы не было ни одного человека, который не мог бы получить доступ к здравоохранению».





Звание "Местный герой" - "Local Hero" - Австралии 2022 получил основатель и генеральный директор Sober in the Country (Трезвости в глубинке), 47-летняя Шанна Ван из Нарраби, Новый Южный Уэльс.





Г-жа Ван радикально меняет то, как в лубинке люди обсуждают и относятся к алкоголю, а начала она свою деятельность после того, как сама прошла через борьюу с алкогольной зависимостью.





Г-жа Ван отдала более 20 000 часов этому проекту и теперь путешествует, чтобы поделиться своим путем к трезвости, включая проведение Ted Talk в Канберре.





«Я полностью выздоровела, и я действительно называю это чудом, потому что многие люди не могут от этого избавиться, и меня действительно это очень сильно беспокоит, потому что, если бы мы копнули глубже, в сельских и отдаленных сообществах, и начали вести там беседы о правде зависимости и реальности незаметного развития алкоголизма, мы смогли бы изменить жижни еще не одной такой же как я Шанны там».





Через свою национальную благотворительную организацию г-жа Ван распространяет жизненно важное послание о том, что всегда можно сказать «нет» выпивке.





Председатель Национального совета Дня Австралии Даниэль Рош, обладательница Медали Ордена Австралии, поздравила лауреатов премии «Австралиец года 2022» за их мужество, целеустремленность и решимость.





Дилан Алкотт сразу же вернулся в Мельбурн после церемонии, чтобы сыграть на Открытом чемпионате Австралии по теннису в День Австралии.





Д-р Дэниел Нур, Вэл Демпси и Шанна Ван приняли участие в церемонии поднятия национального флага и вручения гражданства в Канберре утром в День Австралии, а затем отправились в Сидней на вечерние мероприятия, посвященные Дню Австралии.





Номинации на премию «Австралиец 2023 года» уже открыты.











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