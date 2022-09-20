Растущее разнообразие состава населения Австралии - залог процветания страны

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Новые данные переписи населения 2021 года были обнародованы, и согласно им, Австралия становится все более разнообразной в культурном и языковом отношении.





Австралийская перепись дает наиболее точную картину состава населения современной Австралии и представление о культурных сообществах по всей стране.





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Австралийское статистическое бюро (ABS), которое проводит перепись каждые пять лет, сообщает, что согласно последним данным доля австралийских мигрантов, родившихся за границей, и мигрантов во втором поколении неуклонно растет со времени переписи 1947 года, проведенной после Второй мировой войны. .





Бюро статистики насчитало 235 000 австралийцев, прибывших за десять лет с 1948 по 1957 год из 140 стран.





Из этих людей почти двое из трех прибыли из "большой четверки" стран происхождения: Англии, Италии, Германии или Нидерландов.





За последние десять лет, за которые прибыли 2,3 миллиона из более чем 200 стран, которые теперь называют Австралию своим домом, на эти страны первой четверки теперь приходится только 2 из 5 прибывших, что отражает большее разнообразие приезжающих в страну людей.





Новая четверка лидеров в порядке убывания: Индия, Китай, Англия и Новая Зеландия.





Помощник министра финансов Эндрю Ли говорит, что вопросы переписи изменились за эти годы, чтобы лучше соответствовать увеличивающемуся разнообразию состава населения.





«Теперь у нас есть вот такой ряд вопросов: в какой стране вы родились? в какой стране родились ваши родители? и каково ваше происхождение? Это дает нам действительно богатую картину многокультурного разнообразия Австралии. Австралию вряд ли можно назвать страной полностью свободной от расизма, но мы — пример успешной истории мультикультурализма».





Генеральный менеджер переписи Дункан Янг говорит, что набор вопросов о культурном разнообразии позволяет лучше понять растущую сложность состава населения.





Он поясняет, что в результате получения сведения о стране рождения людей и их родителей данные переписи дают хорошее представление об этническом происхождении всех австралийцев.





«Перепись собирает данные людей из более чем 200 стран рождения, которые говорят более чем на 150 языках и связаны с более чем 300 предками. Австралия является не только домом для древнейшей продолжающейся культуры в мире, но и, возможно, домом для самой разнообразной коллекции разных культур. Во время переписи мы узнаем так много разных историй, свидетельствующих о разнообразии Австралии».





По данным первой переписи 1911 года, доля австралийцев, родившихся за границей, составляла 18 процентов.





Сейчас, в 2021 году, более семи миллионов человек в Австралии родились за границей; это почти 30 процентов населения.





Свыше половины респондентов сообщили, что кто-то из их родителей родился за границей.





Это прирост с показателя 6,1 миллиона, или 26 процентов, которые были зафиксированы в 2016 году.





5,8 миллиона человек говорят дома не на английском, а на каком-то другом языке — этот показатель составлял меньше пяти 5 миллионов в 2016 году.





В первую пятерку наиболее распространенных языков, кроме английского, входит китайский мандарин, за ним следуют арабский, вьетнамский, еще одна разновидность китайского - кантонский диалект и один из официальных языков Индии панджаби.





Министр Эндрю Ли говорит, что это свидетельствует о богатом разнообразии австралийского населения, что имеет основополагающее значение для процветания нации.





«Это напоминание о том богатом опыте и разнообразных идеях, которые разные этнические группы приносят в Австралию. Мы знаем, что бизнесы с сотрудниками разных культур, как правило, более продуктивны, этнически разнообразные города растут быстрее, а страны с таким разнообразным населением не только более интересны, но и более эффективны».





Исполнительный директор Федерации советов этнических сообществ Австралии (FECCA) Мохаммад Аль-Хафаджи говорит, что организации должны использовать многообразие страны для достижения наилучших результатов.



