Приближается дата открытия международной границы Австралии

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Международная граница Австралии откроется в ноябре, и граждане Австралии и постоянные жители смогут выезжать из страны и возвращаться назад.





И для очень многих это станет временем счастливых встреч с родными людьми, разлука с которыми затянулась на 20 и более месяцев.





Но сложнее ситуация обстоит для мигрантов на временных визах.





Согласно общему правилу, 1,6 миллионов обладателей временных виз не смогут возвратиться в Австралию, если выедут из страны, за исключением случаев с получением специального разрешения.





Для временной мигрантки Эммы Рид это является настоящим ударом.





"Такое ощущение, что это бесконечная история с ожиданием чего-то. Мы на самом деле ничего не знаем. По сути у нас нет никакой информации. Нет конкретной дорожной карты относительно того, когда нам разрешат это сделать или как нам разрешат это делать. Так что да, это нас очень огорчает ".





Г-жа Рид переехала в Австралию из Великобритании два с половиной года назад по визе временного дефицита работников вместе с мужем и двумя сыновьями.





39-летнюю женщину дважды навещала мама перед пандемией COVID-19, и она очень хочет проведать свою семью в Великобритании.





"Муж моей мамы не совсем здоров. Так что было действительно трудно не иметь возможности поехать к ним, чтобы поддержать маму и повидать его. И мне грустно, моя семья в Великобритании, они не видят моих мальчиков, которые растут, пропускают их важные жизненные этапы".





Граждане Австралии и постоянные жители смогут прилетать и вылетать из страны в соответствии с Фазой "С" Национального плана по открытию Австралии.





Полностью вакцинированные люди будут проходить 7-дневный домашний карантин.





Невакцинированные люди должны будут пройти 14-дневный карантин в специальном учреждении - с ограничением числа прибывающих из этой группы.







Но ослабленные ограничения не распространятся на владельцев временных виз.





"Это кажется немного несправедливым, потому что мы платим налоги, мы заплатили за нашу визу, чтобы приехать сюда. Они конкретно не указали причину, по которой нам это не разрешено. Но есть ощущение, что нам никогда не будет предоставлена возможность или у нас нет обозримой даты, когда мы сможем это сделать".





Люди на временных визах могут покинуть Австралию в любое время.





Но чаще всего сейчас им не разрешают обратный въезд в страну.





Человек должен подать заявление на специальное разрешение для повторного въезда.





Владельцы временной визы, туристы и другие лица, не являющиеся гражданами, должны будут дождаться Фазы "D" Национального плана, чтобы иметь возможность въехать в страну.





И нет четкого графика, когда начнется Фаза "D".





Г-жа Рид и ее муж Робин думают, что будет слишком рискованным бронировать авиабилеты без какой-либо конкретики.





"Мы говорили о том, чтобы полететь на Пасху в следующем году на несколько недель, и, очевидно, есть риск, что мы не сможем поехать. Не знаю... Понятно, что мы все этого отчаянно хотим. Я хочу увидеть свою семью, я хочу увидеть своих друзей".





Несмотря на то, что у пары есть кредит от авиакомапнии за отмененные билеты с прошлых праздников, которые они очень хотят использовать, они решили отложить бронирование.





Исполнительный председатель Австралийской федерации туристических агентов Том Манэринг говорит, что в следующем месяце ситуация прояснится.





"Да, мне бы хотелось иметь перед собой тот волшебный хрустальный шар для предсказаний, нам просто жизненно необходима конкретная информация. Условия правительства для въезда в страну по-прежнему очень строгие для людей, которые не являются австралийцами. Но я думаю, что и для австралийцев, которые возвращаются домой, и потенциально для туристов - сроки станут понятными в течение следующих трех-четырех недель".





У потребительской организации "Choice" есть советы для людей, думающих о бронировании международных рейсов.





Эксперт по путешествиям Джоди Берд рекомендует людям тщательно ознакомиться с условиями; убедиться, что у них есть действующий паспорт и виза, и проверить, какие ограничения на поездки применяются к ним.





"Действительно нужно быть осторожными и убедиться, что вы учли все моменты. Не забудьте проверить рекомендации ресурса Smart Traveller , чтобы узнать условия того места, куда вы едете. Проверьте, можете ли вы получить туристическую страховку для того места и ознакомьтесь с условиями любого типа бронирования авиабилетов или проживания. Если вы думаете о поездке за границу и у вас временная виза, просто убедитесь, что если вы сейчас бронируете что-то, что вы имеете право получить возврат денег, если вам придется отменить бронирование по какой-либо причине".





При всей существующей неопределенности г-н Манэринг считает, что сейчас хорошее время для обращения в туристические агентства.





"В настоящий момент знания - это все. И турагенты смогут дать вам все самые свежие рекомендации, потому что это их работа. И именно здесь их опыт пригодится. И не было более важного времени для обращения к агенту, чем сейчас, особенно с учетом разных ограничений по COVID, не только для возвращения в Австралию, но и, безусловно, для поездок в разные страны мира".





Те, кто планирует путешествия, могут переживать о том, что высокий спрос на международные рейсы приведет к резкому скачку цен на билеты.





Но эксперт по авиа путешествиям Мэтью Финлэй из "Ailevon Pacific Aviation Consulting" говорит, что не стоит беспокоиться на этот счет.





"Если будет большой спрос из-за нехватки билетов, которые поступают на рынок, то поначалу, конечно, цены вырастут. Но также это станет сигналом для авиакомпаний, чтобы увеличить рейсы. Таким образом, по мере роста цен авиакомпании будут добавить полеты. И как я это вижу - потенциально у пассажиров появятся неплохие предложения относительно доступных рейсов, чтобы иметь возможность прилично сэкономить на специальных предложениях".





И хотя для многих идея заграничных путешествий является привлекательной, пока неясно, сколько людей действительно воспользуются этой возможностью.





"Возьмем, к примеру, Транс-Тасманский пузырь путешествий. Когда он впервые заработал, то было много позитива и восторженных ожиданий. Но что касатеся конкретных цифр, то это совсем не те показатели, которые можно было бы ожидать после всей этой шумихи накануне".





Он предполагает, что предприниматели и люди, которые хотят навестить своих близких родственников, первыми отправятся в путешествие, а туристы пока повременят с бронированием билетов.





Австралийская федерация туристических агентств ожидает, что вне пикового рождественского периода цены будут близки к уровню, предшествующему пандемии.





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