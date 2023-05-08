Новое соглашение о свободной торговле между Австралией и Великобританией вступит в силу в конце месяца

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Вступление в силу нового соглашения о свободной торговле между Австралией и Соединенным Королевством было ускорено, и теперь старт назначен на конец мая.





Премьер-министр Энтони Альбанезе анонсировал изменения в Лондоне во время своего визита для присутствия на коронации короля Карла III.





В соответствии с соглашением тарифов не будет почти на всю австралийскую продукцию, экспортируемую в Великобританию, и больше австралийцев получат право на более продолжительный период для работы и отдыха в стране.





Г-н Альбанезе говорит, что благодаря соглашению австралийские производители получат доступ к значительно большему потребительскому рынку.





"Суть соглашения о свободной торговле между Австралией и Соединенным Королевством заключается в расширении доступа к их рынку для австралийских продуктов — расширении доступа для нашей говядины, продуктов овцеводства и для нашего вина".





Премьер-министр говорит, что через два года мы увидим нулевые тарифы на 99% австралийского экспорта в Великобританию, и то же самое будет применяться к британским товарам, поступающим в Австралию.





Он говорит, что сделка, которая была согласована более года назад, создаст больше рабочих мест в ключевых экспортных секторах для обслуживания этого более широкого рынка.





Эндрю Макдональд, председатель рабочей группы по производству красного мяса - Red Meat Industry Taskforce - в рамках соглашения о свободной торговле между Великобританией и Австралией, говорит, что сделка устранит многие ограничения, наложенные на австралийских экспортеров говядины в прошлом.





"У нас традиционно были ограничения с точки зрения тарифов. Они составляли 20 процентов, которые будут снижены до нуля сразу после вступления в силу. А также они были сильно ограничены с точки зрения объема, составляющего около 3000 тонн раньше, который теперь будет постепенно увеличиваться в течение следующих 10 лет до неограниченного объема. Так что есть некоторые существенные преимущества, которые подготовят австралийскую промышленность к будущему".





Первоначально правительство Великобритании сталкивалось с некоторым сопротивлением по сделке со стороны своего сельскохозяйственного сектора, представители которого были обеспокоены тем, какое влияние импорт более дешевой австралийской говядины и продукции овцеводства может оказать на британских фермеров.





Г-н Макдональд говорит, что опасения в значительной степени преувеличены, поскольку он видит, что две отрасли работают в соответствии с взаимодополняющими сезонными графиками.





"Мы рассматриваем это как комплиментарную роль. У нас противоположные сезоны, и на самом деле все дело в том, чтобы просто дать потребителям возможность решать, что они хотели бы купить. Мы знаем, что опаскния в значительной степени преувеличены, и я думаю, что главное это то, что все зависит от выбора потребителя".





Профессор Тим Харкорт — эксперт по международной торговле и главный экономист Технологического университета Сиднея.





Профессор Харкорт говорит, что опасения британских фермеров в основном связаны с неэффективностью британского сельскохозяйственного сектора, и он согласен, что сделка не будет представлять серьезной угрозы для сектора.





"Есть основания для некоторого беспокойства в том смысле, что британское сельское хозяйство стало довольно неэффективным из-за субсидий ЕС. Но отметив это, хочу сказать, что британское и австралийское сельское хозяйство очень разные и дополняют друг друга. Так что, по большей части, я не думаю, что британским фермерам есть чего опасаться в связи с этим соглашением о свободной торговле".





Профессор Харкорт говорит, что Великобритания, в конечном счете, многое выиграет от этого соглашения в мире после BREXIT.





"Это очень важно для Великобритании с BREXIT, учитывая, что они отказались от своего основного источника торговли и пытались выйти на другие рынки. Включение Австралии очень важно для них. Для Австралии - это дает нам лучший доступ к значительному рынку, которым мы всегда занимались с точки зрения экспорта, импорта и инвестиций".





После двухлетнего поэтапного периода вступления в силу соглашения австралийцы также смогут подавать заявление на получение виз working holiday (работа и отпуск) в Великобритании в возрасте до 35 лет (вместо 30) и оставаться в Великобритании на три года вместо двух.





Г-н Альбанезе говорит, что выгоды от расширения этой схемы будут тройными.





"Что даст им это соглашение о свободной торговле, так это позволит иметь доступ к большему числу австралийских продуктов, пока они здесь, а также иметь возможность работать и вносить экономический вклад, а затем вернуться с этим опытом и с преимуществами, которые дает знакомство с разными культурами".





Граждане Великобритании, приезжающие в Австралию, также смогут остаться и работать в течение трех лет.





Г-н Альбанезе говорит, что рассчитывает завершить график торгового соглашения во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время текущего визита в Великобританию, что позволит сделке вступить в силу 31 мая.





Премьер-министр Альбанезе добавил, что отдельные переговоры о соглашении о свободной торговле между Австралией и Европейским союзом продолжаются.





Эти переговоры могут обеспечить доступ к рынку в 450 миллионов человек с общим ВВП в 20 триллионов долларов.



