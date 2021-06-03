Австралия пытается победить сумасшедших желтых муравьев

((ТРАНСКРИПТ))





Вертолет летит очень низко над плантацией сахарного тростника в Квинсленде, чтобы разбросать приманки для разрушительного захватчика.





«Сумасшедшие желтые муравьи - один из худших инвазивных видов в мире».



«Из-за своей численности они могут захватывать многие источники пищи и подавлять другие виды».



«Они выплевывают кислоту, которая обжигает кожу. Но мы верим, что выигрываем эту войну».





Этих муравьев прозвали «сумасшедшими» из-за хаотичной манеры движения.





Муравьи представляют собой особую угрозу в самых северных районах Квинсленда.





Об этом говорит Гарет Хамфрис, который участвует в операции по их уничтожению.





"Один муравей сам по себе не может нанести большого вреда, но когда вы сталкиваетесь с миллионами, они могут повлиять на местную дикую природу. Мы поддерживаем контакты с людьми с Сейшельских островов, например, которые работают над искоренением желтых сумасшедших муравьев в регионах наследия в своей части мира".





Собака-ищейка по имени Фури была обучена выискивать колонии муравьев.





Двухлетний лабрадор стала особенно важным членом команды.





«Она обучена распознавать феромоны, выделяемые муравьями. Она увеличивает шансы того, что мы обнаружим любых муравьев, оставшихся в регионе после того, как мы закончим основные действия по их контролю».





Скотт Бьюкенен, исполнительный директор Управления по контролю в тропическом регионе, рассказывает, как идет работа с собакой.





"Мы берем куклы и игрушки, наносим на них муравьиный запах и прячем игрушки от собаки. Собаку также обучают не соваться носом в гнездо. Она просто садится рядом с этим местом, и это сигнал, который указывает: «Я что-то нашла, подойди и посмотри, что я нашла".





Программа искоренения желтых муравьев уже запущена, и результаты впечатляют.





Австралия находится на середине 10-летнего плана по уничтожению этих вредных насекомых.





Около 85-ти процентов всех известных колоний уже уничтожено.





Лори Лок, эколог из Университета Джеймса Кука, говорит, что пока еще рано расслабляться.





"Пытаться уничтожить то, что вы не можете видеть, и балансировать, ожидая, когда вы сможете увидеть их, и потом применять меры в нужный момент. Это действительно непросто. Когда есть пробелы в финансировании, операции приостанавливаются, и это дает муравьям фору".





Они могут образовывать суперколонии, содержащие тысячи маток, и быстро захватывают новые территории.





По предварительным оценкам, до 20 миллионов рабочих муравьев могут поселиться лишь на одном гектаре земли.





Желтые сумасшедшие муравьи практически всеядны, они нападают не только на лягушек и ящериц, но и на домашнюю птицу, ослепляя ее кислотой.





Ученые говорят, что на острове Рождества, австралийской территории в Индийском океане, муравьи стали причиной гибели до 20 миллионов красных крабов.





Эндрю Кокс из Совета по инвазивным видам - группы по сохранению вымирающих животных - говорит, что они представляют собой серьезную угрозу для экосистемы.





"Эти муравьи очень гадкие, потому что они распыляют муравьиную кислоту, чтобы обездвижить их источники пищи, а также других животных и насекомых, на которых они нападают. Они прибыли в Австралию, где нет их обычных паразитов и хищников. Они могут охватить обширные районы севера и северо-востока Австралии. Когда они вторгаются на какую-то территорию, то кажется, что там ничего больше нет. Они уничтожают все живое - насекомых, ящериц, даже птиц и мелких млекопитающих. Так что это действительно плохо для окружающей среды".





И это не только в Австралии.





Муравьи - одни из главных вредителей Папуа-Новой Гвинеи, Маврикии и некоторых регионах Юго-Восточной Азии.





"Все страны мира сталкиваются с этой проблемой по мере роста мировой торговли и перемещений по миру. Муравьи, например, хорошо прячутся в контейнерах и товарах, которые перевозятся. Они идеальные безбилетные пассажиры. Так что эта проблема будет только нарастать, и мы знаем, что растет скорость появления вредителей и болезней растений".





Муравьи являются частью длинного списка инвазивных видов, в котором также находятся тростниковые жабы, дикие кошки, свиньи и верблюды, но именно они стали причиной неисчислимых экологических ущербов по всей Австралии.





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