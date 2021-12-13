Барнаби Джойс присоединился к призыву остановить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США (подкаст)Play04:23Deputy Prime Minister and Nationals leader Barnaby Joyce Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.04MB) Заместитель премьер-министра сказал, что, хотя он «не уважает» Джулиана Ассанжа, тот «имеет право на правосудие».Текстовую версию материала читайте здесь:READ MOREБарнаби Джойс присоединился к призыву остановить экстрадицию Джулиана Ассанжа в СШАСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод