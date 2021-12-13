Барнаби Джойс присоединился к призыву остановить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США (подкаст)

Deputy Prime Minister and Nationals leader Barnaby Joyce

Deputy Prime Minister and Nationals leader Barnaby Joyce Source: AAP

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Заместитель премьер-министра сказал, что, хотя он «не уважает» Джулиана Ассанжа, тот «имеет право на правосудие».

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Барнаби Джойс присоединился к призыву остановить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

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