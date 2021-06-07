Пиво, билеты на спортивные мероприятия, бесплатный проезд - как в США людей поощряют вакцинироваться от COVID-19
"Briefing and Press Conference Regarding the COVID-19 Vaccine - Wilmington, DE - September 16, 2020" by Biden For President Source: This photo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
Все на прививку! В США президент Джо Байден начал масштабную кампанию с призывом вакцинироваться от COVID-19. В Белом доме предлагают и спортивные билеты, и бесплатное пиво, – одним словом, все, что может заставить людей засучить рукава и получить заветный укол.
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