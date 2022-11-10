Пчелы находятся в состоянии стресса, а мы полагаемся на них в обеспечении рациона

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Оркестровая интермедия Римского-Корсакова «Полет шмеля» известна как одно из самых сложных произведений в классическом репертуаре и в совершенстве отражает пчелиный полет.





Пчелы нужны и жизненно важны для наших экосистем, потому что они выполняют роль опылителя.





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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций, треть мирового производства продуктов питания зависит от пчел, в то время как их популяция сокращается уже более десяти лет.





Ученые винят в этом целый ряд факторов, включая инсектициды, называемые неоникотиноидами, паразитов, болезни, изменение климата и недостаточно разнообразную пищу.





В Музее естественной истории в Лондоне исследователи используют коллекцию из тысяч шмелей для изучения уровня стресса насекомых с течением времени и того, влияет ли на них изменение климата.





Говорит Иифа Кантвэлл-Джонс, аспирант Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования.





«Выглядит так, что в те годы, которые были более жаркие и немного более влажные, мы обнаружили, что крылья одной и той же пчелы больше различаются. Это может быть индикатором того, что пчелы, возможно, испытывали немного больше стресса в те годы, которые были более жаркими и с большим количеством осадков».





Она говорит, что хотя изменение климата — не единственный фактор, влияющий на насекомых, но он, вероятно, является важной причиной физиологических изменений у пчел.





«Мы должны быть осторожны, чтобы не делать слишком рано слишком много выводов, потому что, конечно, могли быть и другие факторы, которые способствовали этой разнице в форме крыльев. Но учитывая изменение климата и учитывая, что нам предсказывают гораздо более жаркую погоду, я думаю, что нам следует начать немного переживать о том, как пчелы будут чувствовать себя в будущем».





Доктор Гэвин Брод курирует коллекцию 27 миллионов засушенных насекомых в Музее естественной истории, включая коллекцию пчел.





Он говорит, что мертвые шмели идеально подходят для такого долгосрочного исследования.





«У них экзоскелет (внешний тип скелета у некоторых беспозвоночных животных), так что вы можете проткнуть пчелу булавкой, и если ничего кардинально в условиях вокруг не изменится, пчела будет оставаться в том же состоянии сотни лет. Иногда вам может понадобиться как-то воздействовать на этот образец, когда вы его устанавливаете, так, чтобы крылья были хорошо расправлены, что очень помогло в этом конкретном исследовании. Но в большинстве случаев их просто прикрепляют и помещают в коллекцию, вот и все».





Доктор Ричард Гилл, старший преподаватель Имперского колледжа, проводит второе исследование, анализируя ДНК более 100 пчел с использованием новейших технологий.





«Итак, раньше мы могли извлечь немного ДНК из этих пчел, но те методы позволяли извлекать только очень, очень маленькие фрагменты и только частичные части генома. Но эти новые методы — мы рассматриваем по сути извлечение по крайней мере 40 - 50% этого генома. Что дает более широкую картину, потому что в геноме есть множество так называемых маркеров, которые мы можем исследовать, чтобы понять, было ли какое-то влияние на разнообразие или нет».





Доктор Броуд говорит, что эти методы позволяют получить уникальную информацию о том, как эти насекомые менялись на протяжение десятилетий.





«Это по сути своего рода незаменимая машина времени, капсула времени. Эти экземпляры собираются в определенный момент времени. И никогда не было записей о пчелах, которые жили и летали вокруг где-то 50 лет назад, 60 лет назад. Эти данные есть в музейных коллекциях, и по сути больше нигде».





Пчелы и другие насекомые-опылители невероятно важны, в денежном эквиваленте, было оценено, что они имеют глобальную экономическую ценность около 215 миллиардов австралийских долларов.





Ученые говорят, что исчезновение пчел и даже значительное сокращение их популяции приведет к дефициту многих обычных продуктов.



